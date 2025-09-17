R. Žemaitaitis: odrzucone nazwiska kandydatów na ministrów mogą wrócić na stół prezydenta

„Może nawet te same nazwiska zostaną zaproponowane. Nie wiem, co postanowi rada. Może to być Jablonskis, Poderskis, może Artūras Skardžius, a może jakikolwiek inny członek partii lub osoba spoza niej. Decyzja należy do partii” – powiedział w wywiadzie dla radia Žinios lider „Świtu nad Niemnem”, Remigijus Žemaitaitis. „Uważam, że trzeba zdjąć emocje i spojrzeć na sytuację bardzo realnie, patrzeć na państwo. Uważam, że ci ludzie mogą pracować i mogliby być ministrami. Jestem o tym przekonany i to widzę” – dodał.

Z drugiej strony, R. Žemaitaitis stwierdził, że podejrzewa, iż kandydatury proponowane przez partię zostaną odrzucone.

Pomimo wcześniejszych obietnic nowo mianowanej premier Ingi Ruginienė, „Świt nad Niemnem” we wtorek nie przedstawiła kandydatów na ministrów. Tego samego dnia wieczorem R. Žemaitaitis mówił o możliwej decyzji w środę, jednak teraz parlamentarzysta mówi o końcu tygodnia.

„Może uda się mi zorganizować radę w piątek, bo radę trzeba zwołać z całej Litwy. Może uda się ją zorganizować wcześniej, rada partii podejmie decyzję. Wtedy prezydentowi prawdopodobnie w poniedziałek zostaną przedstawione inne kandydatury” – mówił lider „Świtu nad Niemnem”.

Pomimo wcześniejszej pozycji, by nie mianować członków tej partii na stanowiska ministrów, G. Nausėda oświadczył, że spotkałby się z takim kandydatem, ale dodał, że „handel drogimi samochodami, franczyza kebabów na pewno nie będzie uznawany za odpowiednie doświadczenie zawodowe do pełnienia funkcji ministra”.

Zgodnie z słowami lidera partii „Świt nad Niemnem” takie wypowiedzi prezydenta poniżają mały i średni biznes na Litwie.

„Możemy zaproponować jeszcze dwóch kandydatów. Ci dwaj kandydaci zostaną prawdopodobnie odrzuceni, bo wczoraj usłyszałem takie poniżające stwierdzenie, że handlarze kebabami i samochodami, okazuje się, nie mogą pracować” – stwierdził Žemaitaitis.

Dodał również, że jego siła polityczna omówi z partnerami koalicyjnymi możliwość zamiany ministerstw, ale taką ewentualną rotację odrzuciła nowo mianowana premier Inga Ruginienė.

Redakcja ZW.LT przypomina, że prezydent nie powołał P. Poderskisa i M. Jablonskisa, ponieważ nie otrzymał gwarancji, że obaj będą stawiać interes publiczny na pierwszym miejscu.

G. Nausėda poprosił Ingę Ruginienė, by przedstawiła nowych kandydatów na ministrów środowiska i energetyki.

Zgodnie z I. Ruginienė, ministrowie muszą zostać wybrani szybko, ponieważ 23 września w Sejmie zaplanowane jest zatwierdzenie programu rządu i przysięga nowego rządu.

Obecnie prezydent powołał 12 z 14 ministrów.