R. Masiulis: Zamrożenie funduszy na drogi świadczy o braku zaufania do Narkiewicza

W poniedziałek rząd zatwierdził propozycję zwiększenia pieniędzy na dziecko do 60 euro, a nawet do 100 euro dla rodzin wielodzietnych. Środki na ten cel zostały przeznaczone z niewykorzystanych funduszy z programów Dróg i Zmian Klimatu. Premier Saulius Skvernelis powiedział na posiedzeniu rządu, że fundusze Programu Drogowego są zamrażane, ponieważ nie są one wykorzystywane, a o niewykorzystanie ich lider „chłopów” R. Karbauskis, oskarżył byłego ministra łączności Rokasa Masiulisa.

„Rząd i Sejm zamrażając część funduszy programu drogowego 2020 i przeznaczając je na dzieci i inne wydatki, wyraża w ten sposób brak zaufania do ministra łączności Jarosława Narkiewicza” – powiedział BNS Rokas Masiulis.

Były minister łączności podkreślił, że choć rządzący mówią o niewykorzystanych funduszach Programu Drogowego, środki te prędzej czy później zostaną przekazane na zaplanowane prace.

„Tylko kolejny budżet, a nie tegoroczny budżet, może zostać zamrożony. A zamrożenie budżetu drogowego na 2020 r. oznacza brak zaufania do obecnego ministra, który będzie musiał zrealizować te projekty. Jeśli mowa jest o zamrożeniu środków z powodu ich nieużywania, oznacza to, że jest mało prawdopodobne, że minister będzie wykorzystywał te środki w przyszłości. Jeśli zdaniem Ramūnasa Karbauskisa, minister pracuje dobrze, to dlaczego fundusze powinny zostać zamrożone ” – skomentował Masiulis. .