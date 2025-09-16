Puchowicz: kandydaci na ministrów powinni być członkami naszej partii

„Na chwilę obecną taka jest decyzja, ale jeszcze odbędzie się posiedzenie zarządu, podczas którego wszyscy wyrażą swoje opinie i podejmiemy ostateczną decyzję” – powiedział wiceprzewodniczący frakcji „Świt nad Niemnem” Robert Puchowicz, zapytany, czy partia zamierza zgłaszać kandydatów na ministrów spośród członków frakcji. „Każda partia, która wygrała wybory i zdobyła 20 mandatów, zapewne chciałaby, aby jej członkowie reprezentowali rząd i mieli możliwość realizowania swojego programu. Chyba wszyscy by tego chcieli” – dodał.

Poseł na Sejm nie ujawnił nazwisk kandydatów, tłumacząc, że nie odbyły się jeszcze posiedzenia zarządu i rady partii.

Prezydent Gitanas Nausėda wielokrotnie podkreślał, że nie powoła na ministrów członków „Świtu nad Niemnem”, ponieważ lider tej partii jest sądzony za podżeganie do nienawiści wobec Żydów i negowanie Holokaustu, a wobec finansowania partii wszczęto osobne postępowanie przygotowawcze.

Wiceprzewodniczący frakcji wyraził nadzieję, że stanowisko prezydenta się zmieni.

Po wcześniejszym we wtorek posiedzeniu frakcji „Świtu Niemna”, w którym uczestniczyli lider socjaldemokratów Mindaugas Sinkevičius i desygnowana premier Inga Ruginienė, ta ostatnia oświadczyła, że „członkowie „Świtu nad Niemnem” słyszą, co mówi prezydent”.

W podobnym tonie wypowiedział się lider Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej, Mindaugas Sinkevičius.

„Myślę, że on Žemaitaitis doskonale wie, czego oczekuje prezydent. Prezydent mówił o tym niejednokrotnie. Sam też zadawałem pytanie, czy to nie jest tak, że z góry wiadomo, jaki będzie wynik, jeśli zaproponują kandydatów partyjnych” – powiedział lider Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej, Mindaugas Sinkevičius.

Redakcja ZW.LT przypomina, że prezydent nie powołał kandydatów na ministra ochrony środowiska – Povilasa Poderskisa – i ministra energetyki – Mindaugasa Jablonskisa – ponieważ, jak twierdzi, nie otrzymał gwarancji, że ochrona interesu publicznego będzie dla nich priorytetem.

Prezydent poprosił Ingę Ruginienė o przedstawienie nowych kandydatów na stanowiska ministrów środowiska i energetyki. Według desygnowanej premier, muszą oni zostać znalezieni szybko, ponieważ 23 września w Sejmie zaplanowano zatwierdzenie programu rządowego oraz zaprzysiężenie Rady Ministrów.

Obecnie prezydent powołał 12 z 14 ministrów.