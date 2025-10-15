Przewodniczący TS-LKD ostrzega przed możliwymi nadużyciami przy budżecie obronnym

„Wszystko zobaczymy, gdy poznamy szczegółowy budżet systemu obrony narodowej. Dopiero wtedy będzie można mówić, czy jest tu manipulacja, czy nie. Może się zdarzyć, że będzie” – powiedział przewodniczący TS-LKD, Laurynas Kasčiūnas.

Premier Inga Ruginienė oraz minister finansów Kristupas Vaitiekūnas ogłosili, że w budżecie obronnym na przyszły rok zostanie zaproponowane przeznaczenie 5,38% PKB, czyli prawie 4,8 miliarda euro.

Ruginienė wyjaśniła, że środki będą przydzielane zgodnie z potrzebami Ministerstwa Ochrony Kraju, ale będą także uwzględniać inne projekty, które nie są bezpośrednio związane z rozwojem zdolności wojskowych, takie jak drogi prowadzące do poligonów wojskowych.

Jednak, jak zaznaczyła premier, nie wpłynie to na główne zobowiązania Litwy w zakresie obrony, takie jak terminowe rozwinięcie dywizji wojskowej oraz realizacja projektów związanych z przyjęciem sojuszników NATO.

Kasčiūnas pyta, czy proponowany budżet obronny faktycznie umożliwi rozwój dywizji w wyznaczonym terminie.

„Moje zasadnicze pytanie do premier i prezydenta, który będzie oceniać budżet, brzmi: czy pieniądze, które zostaną przydzielone z różnych źródeł, kredytów czy długów, pomogą nam stworzyć w pełni operacyjną dywizję wojskową zgodnie z planem?” – mówił konserwatysta.

Według niego, trzeba również znaleźć fundusze na wzmocnienie obrony powietrznej.

„Jeśli wszystko to da się zrealizować z tych pieniędzy, które są teraz przydzielane lub planowane do przydzielenia, to jest jedna historia. Jeśli nie, to będzie oszustwo, to będzie kłamstwo, a nasze rozmowy z partnerami, w tym z Amerykanami, o tym, że będziemy mieć 5-6% PKB na obronność, w zasadzie bledną” – powiedział przewodniczący TS-LKD. „To będzie cios dla naszej wiarygodności, jeśli naprawdę będziemy próbować oszukiwać, podkładać coś i dowiemy się, że jakieś przedszkole w Wilnie zostanie zbudowane z pieniędzy przeznaczonych na obronę narodową. Tak być nie może. Jeśli tak będzie, to będzie źle” – dodał.

Polityk twierdzi, że takie działania zaszkodzą jedynie państwu.

„Nie oszukasz siebie. Jeśli nie zainwestujesz pieniędzy, nie stworzysz obrony. Ale takie manipulacje podważą nasz autorytet w oczach międzynarodowych partnerów” – zaznaczył parlamentarzysta. „Nie ma żadnych dużych szans, że poprzesz budżet oparty na manipulacjach. Z pewnością zaproponujemy poprawki, które poprawią sytuację, jeśli będzie to konieczne” – stwierdził Kasčiūnas.

Redakcja ZW.LT przypomina, że na początku tego roku Rada Obrony Państwa, powołana przez władze Litwy oraz kierownictwo systemu obrony narodowej, postanowiła przeznaczyć 5-6% PKB na obronę w latach 2026-2030.

Takie finansowanie jest uzasadnione planami przyjęcia niemieckiej brygady do 2027 roku oraz pełnym rozwinięciem litewskiej dywizji wojskowej do 2030 roku.