Przewodniczący Sejmu: nowy rząd złoży przysięgę w przyszłym tygodniu

„Proces trwa. Na razie mamy zaplanowaną przysięgę rządu i zatwierdzenie programu rządowego na wtorek 23 września. Na razie nie ma dużych zmian, a jak będzie w przyszłości, zobaczymy” – powiedział przewodniczący Sejmu, Juozas Olekas.

Przewodniczący parlamentu podkreślił, że frakcje koalicji rządzącej w Sejmie współpracują bez problemów.

„Myślę, że i pani premier, i partnerzy koalicyjni znajdą możliwość, by wskazać odpowiednich ludzi, którzy mogliby dołączyć do pracy rządu, i będziemy mogli działać” – zapewnił J. Olekas.

J. Olekas powiedział, że celem jest jak najszybsze zakończenie formowania rządu, aby można było rozpocząć realizację programu.

Zachęcał, by oceniać nie „wypowiedzi lidera partii „Świtu nad Niemnem”, lecz konkretne działania.

„Jedno to usłyszeć, co mówi partia ‚Świt nad Niemnem’, ten czy inny człowiek, a drugie to to, co rzeczywiście jest przedstawiane. W międzyczasie słyszeliśmy wiele, powiedziałbym, negocjacyjnych wypowiedzi i praktycznych kroków. Myślę, że poczekamy jeszcze chwilę, aż premier otrzyma odpowiedź od ‚Świtu nad Niemnem’, bo teraz nie ma sensu wyprzedzać faktów, mówić jedno czy drugie… Może to była pozycja negocjacyjna, a co zostanie zaprezentowane, zobaczymy” – powiedział przewodniczący Sejmu, komentując rozważania lidera tej partii, Remigijusa Žemaitaitisa, który zasugerował, że partia może zdecydować się ponownie zaproponować prezydentowi odrzucone wcześniej kandydatury na ministrów ochrony środowiska i energetyki.

Redakcja ZW.LT przypomina, że prezydent Gitanas Nausėda w poniedziałek odrzucił kandydatury Povilasa Poderskisa i Mindaugasa Jablonskisa na ministrów, ponieważ nie otrzymał gwarancji, że obrona interesu publicznego będzie dla nich priorytetem.

Po spotkaniu z powołaną premier Ingą Ruginienė, partia „Świt nad Niemnem” obiecała, że we wtorek zaprezentują nowych kandydatów, jednak tego nie zrobili, powołując się na kwestie proceduralne. R. Žemaitaitis w środę w rozmowie z radiem Žinios wspomniał, że w tym tygodniu spróbuje zorganizować posiedzenie rady partii, na którym zapadnie decyzja, czy zaproponować nowych kandydatów na ministrów środowiska i energetyki, czy nie.

Obecnie prezydent powołał 12 z 14 ministrów.

Po rezygnacji premiera Gintautasa Paluckasa, frakcje Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej, „Świtu nad Niemnem”, Litewskiej Partii Chłopów i Zielonych i AWPL-ZChR stworzyły nową koalicję rządzącą.