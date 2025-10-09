Przewodniczący Sejmu: Litwa wciąż wspiera białoruską opozycję

„Nasze wsparcie dla demokratycznych sił Białorusi jest ciągłe i chyba nawet się wzmacnia. Jeśli chodzi o ochronę, to są to oceny służb, które podejmują decyzję, czy w danym momencie taka ochrona jest konieczna, czy nie” – powiedział przewodniczący Sejmu Litwy, Juozas Olekas.

Podkreślił, że Sejm utrzymuje bliskie kontakty z białoruską opozycją poprzez spotkania, dyskusje i wspólne działania.

„Nasza wiadomość jest taka, że razem mocno współpracujemy z demokratycznymi siłami Białorusi” – dodał przewodniczący parlamentu.

Wypowiedział się w ten sposób po tym, jak ochronę S. Cichanouskiej i jej biura, zamiast Służby Ochrony Rządu (VAT), zaczęła zapewniać Litewska Policja Kryminalna.

Pierwszy o tej zmianie poinformował portal Litewskeigo Ndawcy Publicznego LRT, który określił to jako obniżenie poziomu ochrony.

Wówczas przedstawicielka biura S. Cichanouskiej, Ana Krasulina, powiedziała dla agencji BNS, że praca w siedzibie w Wilnie została ograniczona, a część personelu pracuje zdalnie.

Zespół liderki białoruskiej opozycji odmówił szczegółowego ujawnienia, jak zorganizowana jest praca w zakresie bezpieczeństwa.

Według funkcjonariuszy, po zmianie trybu, S. Cichanouska, jej biuro i domy będą nadal chronione, a podczas pobytów za granicą ochronę zapewniać będzie kraj goszczący.

Osoby, które podjęły decyzję oraz popierający ją politycy twierdzą, że zmiana trybu ochrony była odpowiedzią na poziom zagrożenia i wynikała z powodów technicznych.

Krytycy podejrzewają, że decyzja była polityczna i miała na celu przypodobanie się tym, którzy uważają, że Swiatłana Cichanouskaja, która przyjechała na Litwę w 2020 roku, jest zbytnio wyolbrzymiana, a zasoby przeznaczone na jej ochronę są nadmierne.