Przewodniczący Sejmu krytykuje instytucje za reakcję na incydent z dronem

Według niego, po takim zdarzeniu w ogóle nie można mówić o zarządzaniu kryzysowym.

„Wszystko, co się dzieje, jest godne pożałowania“ – dodał.

„Nie wiem, co w ogóle robi taki ośrodek zarządzania kryzysowego. Ale inne stanowiska instytucji – także wojska czy minister ochrony kraju Dovilė Šakalienė, która mówi, że w czasie pokoju nie zamierzają strzelać na prawo i lewo, dopóki nie wiadomo, co leciało – brzmi bardzo źle. Nie trzeba strzelać na prawo i lewo, trzeba po prostu zestrzelić takie obiekty“ – mówił S. Skvernelis.

Polityk skrytykował, że po kilku latach od rozpoczęcia inwazji Rosji na Ukrainę, instytucje dopiero teraz szukają sposobów działania i pomimo większego finansowania obrony, nie przygotowały się technicznie na zagrożenie dronami.

S. Skvernelis wyraził zdziwienie, że decyzję o zestrzeleniu wrogich dronów nad Litwą miałby podejmować minister obrony, a nie funkcjonariusze.

„Przepraszam, to byłoby tak, jakby policjant rozbrajając osobę (…) najpierw dzwonił do ministra spraw wewnętrznych i pytał, czy może użyć broni. Przynajmniej mnie to wydaje się nieprzekonujące“ – mówił Skvernelis.