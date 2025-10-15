Przewodniczący Sejmu broni socjaldemokratów: rozwiązujemy problemy koalicyjne

„Nie zgadzam się z tym, ponieważ problemy, które pojawiły się, także z powodu tego, że prezydent miał swoją opinię na temat powołania ministrów, stały się istotne. Proponowane rozwiązania szczególnie nie były akceptowane przez środowisko kulturalne. My odpowiedzieliśmy na żądania tych środowisk w sprawie ministerstwa. Uważam, że ten problem został zasadniczo rozwiązany” – w wywiadzie dla radia Žinios powiedział przewodniczący Sejmu Litwy, Juozas Olekas. „Teraz głównym zagadnieniem, na którym się koncentrujemy po rozpoczęciu pracy nowego rządu, jest budżet na przyszły rok. (…) Uważam, że bardzo jasno rozwiązujemy te problemy, które są najistotniejsze” – dodał.

W miniony piątek prezydent Litwy potępił wypowiedzi lidera partii „Świt nad Niemnem” Remigijusa Žemaitaitisa, który skrytykował dyrektora Litewskiego Narodowego Muzeum Sztuki (LNDM), Arūnasa Gelūnasa.

Prezydent zaznaczył, że po takich wypowiedziach żadna szanująca się partia polityczna nie może traktować tej formacji jako swojego koalicjanta. Žemaitaitis na Facebooku stwierdził, że Gelūnas jest „organizatorem przewrotów” i członkiem „skazanej partii”, spekulując na temat jego rzekomego żydowskiego pochodzenia. W związku z tym policja wszczęła dochodzenie w sprawie podżegania do nienawiści.

Po tej wypowiedzi i protestach środowisk kultury, LSDP w sobotę zdecydowała się przejąć Ministerstwo Kultury, a premier Inga Ruginienė wskazała posłankę socjaldemokratkę Vaidą Aleknavičienę jako najlepszą kandydatkę na to stanowisko. Była ona już wcześniej nominowana przed wymianą z „aušriecami”.

Po decyzji socjaldemokratów, inicjująca protesty Asamblea Kultury napisała, że jej celem nie zmienia się – chce oddalić „Świt nad Niemnem” od resortu kultury.

Tymczasowy przewodniczący LSDP, Mindaugas Sinkevičius, zapewnił, że zostanie spełniona prośba przedstawicieli kultury – „Świt nad Niemnem” nie tylko nie wybierze ministra kultury, ale jej przedstawiciele nie będą także obecni w jego zespole politycznym.

W międzyczasie R. Žemaitaitis stwierdził, że jego partia może opuścić rządzącą koalicję, jeśli zostaną postawione warunki, by w politycznym zespole ministra kultury nie było przedstawicieli jego partii.

Decyzja rządzących o przekazaniu Ministerstwa Kultury „Świtowi nad Niemnem” zamiast Ministerstwa Energetyki, w celu spełnienia życzenia prezydenta, by Żygimantas Vaičiūnas pozostał ministrem, spotkała się z protestami środowisk kultury.

Dyskusje zaostrzyły się, gdy premier i prezydent ogłosili, że ministrem kultury zostanie Ignotas Adomavičius z partii „Świt nad Niemnem”, który nie miał kompetencji w tej dziedzinie. Po tygodniu pracy zrezygnował ze stanowiska.