Przewodniczący LSDP: przyszłoroczny budżet zagwarantuje bezpieczeństwo socjalne

„Został on określony jako napięty, ale moim zdaniem istnieją pewne pozytywne akcenty – bezpieczeństwo, zabezpieczenie socjalne, szczególnie najbardziej wrażliwe grupy, zwłaszcza nasi seniorzy. Ich emerytury wzrosną bardziej niż zaplanowano, ponieważ indeksacja pozwala na ich rewizję. Zwykle planowano wskaźnik indeksacji na poziomie 8-9%, ale wydaje się, że wyniesie on 12%” – powiedział tymczasowy przewodniczący Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej, Mindaugas Sinkevičius. „Świadczenia na dzieci wzrosną, są też inne zmiany, które cieszą, na przykład minimalne wynagrodzenie wzrośnie nie o jedną, ale o dwucyfrową liczbę” – dodał.

Zapytany o finansowanie dróg, Sinkevičius powiedział, że po utworzeniu Państwowego Funduszu Drogowego zmniejszyły się środki na Program Utrzymania i Rozwoju Dróg (KPPP), z których finansowane są drogi lokalne. Jednak rozważana jest możliwość zwiększenia tych funduszy.

„Teraz są dwa źródła – fundusz i KPPP, ale przez dwie kieszenie pieniądze się nie zwiększają, więc w tym kontekście jest pewne zaniepokojenie, że procentowo samorządy dostaną mniej z tej zmniejszonej kwoty, ale koalicja mówiła, że ten procent można zwiększyć, aby utrzymać finansowanie dróg samorządowych na tym samym poziomie” – powiedział Sinkevičius. „Ale to też nie jest powód do radości, ponieważ utrzymanie na tym samym poziomie oznacza, że nie zostaną wykonane istotne prace. Zatem było to słuszne stwierdzenie przewodniczącego Komisji Budżetowej i Finansów Sejmu Algirdasa Sysasa, że projekt budżetu przedstawia Ministerstwo Finansów, a decyzje są w rękach Sejmu” – mówił.

Na finansowanie dróg w przyszłym roku przewidziano 730,5 mln euro – o 4,6% więcej niż zaplanowano na ten rok (726 mln euro). Z tej kwoty, na Program Utrzymania i Rozwoju Dróg (KPPP) przeznaczone będzie 388,6 mln euro – o 175 mln mniej. Kwota ta zmniejsza się, ponieważ 178,8 mln euro zostanie przeznaczone na nowo tworzony Państwowy Fundusz Drogowy. W latach 2027-2028 dochody funduszu mają wynieść po 305 mln euro.

Jednak realnie w przyszłym roku łączne finansowanie dróg zmniejszy się o 9,3%, ponieważ w tym roku na drogi przeznaczone będzie 805 mln euro, w tym 59 mln euro z Funduszu Obrony oraz 20 mln euro na finansowanie budowy drogi Wilno-Uciana.

Przewodniczący Komisji Budżetowej i Finansów Sejmu Algirdas Sysas z kolei stwierdził, że przyszłoroczny budżet jest napięty, ale konieczne jest utrzymanie deficytu na poziomie 3%.

„Jest napięty, krótko mówiąc, ponieważ potrzeby są bardzo duże, wszyscy rozumieją dlaczego: po pierwsze, potrzeba bardzo dużych środków na obronność, (…) oraz zobowiązania wynikłe z poprzednich rządów i nasze obietnice wyborcze” – powiedział przewodniczący Komisji Budżetowej i Finansów Sejmu, Algirdas Sysas. „Jeżeli nie przekroczymy 3%, w 2027 roku koszty obsługi zadłużenia wyniosą już miliard. Więc jeśli przekroczymy ten limit, będziemy musieli przeznaczyć te pieniądze, które mogłyby być użyte na potrzeby rozwoju, na spłatę długów. Dlatego musimy znaleźć równowagę, mówiąc o drogach i innych potrzebach” – dodał.

Przewodniczący Sejmu, Juozas Olekas, dodał, że w projekcie budżetu przewiduje się zwiększenie finansowania, co pozwoli na podwyżki wynagrodzeń funkcjonariuszy.

„Myślę, że to dobra tendencja, choć ostateczne liczby będziemy jeszcze uzgadniać i zobaczymy, jaka będzie ostateczna wersja” – powiedział przewodniczący Sejmu, Juozas Olekas.

Z kolei finansowanie Departamentu Bezpieczeństwa Państwowego (lit. Valstybės saugumo departamentas) nie powinno już być zmniejszane.

Polityk podkreślił jednak, że w wielu obszarach potrzeby finansowe są większe niż te, które obecnie może pokryć budżet państwa.

„W każdej dziedzinie, czy to zdrowie, kultura, edukacja, czy te same drogi, potrzeby są zdecydowanie większe, niż obecnie może pokryć budżet państwowy przy obecnym rozdziale środków” – mówił Olekas. „Jednym z aspektów są same wydatki, innym – efektywność wydatków. Na pewno wielu kolegów posłów mówiło o konieczności audytów. Uważam, że audyty to naprawdę dobry narzędzie, które pomaga nam wyjaśnić, czy nie ma wydatków, które nie są całkowicie uzasadnione” – dodał.

Z kolei lider „Świtu nad Niemnem” Remigijus Žemaitaitis zapewnił, że udało się znaleźć dodatkowe środki na podwyżki wynagrodzeń pracowników sektora kultury.