Przewodnicząca Sejmu składa życzenia z okazji Wielkanocy

„Wiosna powoli zalewa nas swoim ciepłem i życiem. W tej chwili chcemy więcej się komunikować i cieszyć się naturą. Rzeczywistość jednak zmusza nas do świętowania Wielkanocy po raz drugi w bezpiecznym, bliskim gronie rodzinnym. Nie jest to łatwe dla nas wszystkich, którzy tęsknią za poczuciem bliskości. Ale Wielkanoc to również czas powrotu wiary. Czas, kiedy czujemy, że zimno zostało zastąpione przez odrodzone życie. Jest to symbol nadziei, że wszystko ma swój koniec. Wierzymy, że ​​jutro będzie lepiej” – powiedziała Čmilytė-Nielsen.

„Dzisiaj potrzebujemy więcej kryształowej cierpliwości. Może się wydawać, że nie ma już siły ani determinacji. Proszę – nie poddawajmy się jeszcze temu impulsowi. Nadal musimy się zatrzymać. Wkrótce będziemy w stanie ponownie objąć wszystkich, za którymi tak bardzo tęskniliśmy. Składam życzenia z okazji Wielkanocy!” – życzy przewodnicząca parlamentu Litwy.