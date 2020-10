Przewodnicząca Głównej Komisji Wyborczej: wstępne wyniki będą później niż zazwyczaj

Liczenie głosów może się przeciągnąć, ponieważ zanim członkowie komisji do tego przystąpią po zamknięciu lokali wyborczych, pomieszczenia zostaną zdezynfekowane, przewietrzone, a dopiero potem członkowie komisji zabiorą się do liczenia głosów. Ok. godz. 22.00 można będzie się spodziewać wstępnych wyników z mniejszych okręgów wyborczych, a podstawowe wyniki będą znane nad ranem.

Zainteresowanie wyborami jest duże. W ciągu czterech dni głosowania przedterminowego głos w wyborach oddało 178 145 wyborców, czyli 7,39 proc. uprawnionych do głosowania.

Dzisiaj rozpoczęło się głosowanie w domu. Z tej opcji mogą skorzystać osoby zakażone koronawirusem i skierowane na izolację. Laura Matjošaitytė przyznała, że część członków dzielnicowych komisji wyborczych odmówiła udawania się do covidowych chorych nawet zaopatrzona w niezbędne środki ochronne.

Przewodnicząca Głównej Komisji Wyborczej zaapelowała do wyborców, by oprócz dokumentu tożsamości mieli maseczkę ochronną i długopis.