Przedstawiciele środowisk kulturalnych odmawiają negocjacji i zapowiadają strajk ostrzegawczy

„Już zdecydowaliśmy, że nie wejdziemy do grupy negocjacyjnej” – powiedział dyrektor Narodowego Muzeum Sztuki Litwy, Arūnas Gelūnas.

Jak stwierdził, rządząca większość nie stara się spełnić głównego żądania – oddzielenia „Świtu nad Niemnem” od Ministerstwa Kultury, a zaproponowanie negocjacji uznaje za traktowanie ludzi kultury jako „ignorantów, niezrozumiałych ludzi”.

Premier kraju, która zaprezentowała plany utworzenia grupy negocjacyjnej, zaznaczyła, że mogłaby ona rozmawiać m.in. o kwestiach finansowych i wynagrodzeniach dla twórców.

„Nie mówimy teraz o pieniądzach, mówimy o naprawdę wielkim zagrożeniu wartościowym. To uczucie przypomina sytuację z czasów Sąjūdisu, kiedy walczyliśmy o niepodległość Litwy. To poczucie zagrożenia i poniżenia jest trochę podobne” – powiedział Gelūnas.

Próba odwrócenia uwagi

Szefowa Litewskiego Centrum Informacji Tańca Gintarė Masteikaitė zapewniała, że środowisko kulturalne nie ma pytania do negocjacji – ma problem, który prosi o rozwiązanie.

„Socjaldemokraci zaproponowali nam przez media negocjacje w sprawie wynagrodzeń i warunków pracy, ale na tym etapie naprawdę nie zamierzamy o tym rozmawiać” – powiedziała menedżerka kultury.

Zaproponowane negocjacje dotyczące wynagrodzeń nazwała próbą „przekupstwa”, próbą podziału społeczności.

„Jestem pewna, że politycy starają się odwrócić uwagę od głównego problemu, od zasadniczego pytania, próbują rozdzielić naszą społeczność. Rozpoznajemy tę metodę, odkładamy ją na bok, mówiąc, że nie wejdziemy do takich negocjacji i nie będziemy tracić czasu na tworzenie tej grupy negocjacyjnej” – mówiła G. Masteikaitė.

Wezwanie do ostrzegawczego strajku

Oboje rozmówcy wypowiadali się po odbywającym się w środę wieczorem trzecim zgromadzeniu społeczności kulturalnej, na którym omówiono plan działań związanych z zaplanowanym na niedzielę ostrzegawczym strajkiem.

Podczas wydarzenia będzie można śledzić transmisję na stronie internetowej Zgromadzenia Kulturalnego.

G. Masteikaitė podkreśliła, że na stronie internetowej pojawią się także szczegółowe instrukcje oraz główny komunikat.

„Jest on taki: oddzielić „Świt nad Niemnem” od litewskiej kultury i Ministerstwa Kultury, organizować grupy, jednoczyć się, rozmawiać, wyrażać swoje niezadowolenie oraz sprzeciw wobec tych decyzji najbardziej twórczymi metodami. Zapraszamy do otwartości, a nie zamknięcia się” – powiedziała.

Wielkie miasta będą centrum protestu

Ostrzegawczy strajk odbędzie się w głównych miastach Litwy. W stolicy, Wilnie, wydarzenie odbędzie się na dziedzińcu Uniwersytetu Wileńskiego, w Kownie na Placu Jedności, a w Kłajpedzie – na Placu Teatralnym.

W dniu strajku członkowie społeczności i obojętni obywatele są zachęcani do zbierania się na placach miast, w ośrodkach kulturalnych, muzeach i słuchania lub wykonywania utworu Mikalojausa Konstantinasa Čiurlionisa „Jūra”.

Napięcie wokół wydarzeń związanych z Rokiem Kultury Litwy we Włoszech

To właśnie w niedzielę podczas inauguracyjnego koncertu prawnuka Mikalojausa Konstantinasa Čiurlionisa, Rokasa Zubovasa, który odbędzie się z udziałem przywódców Litwy i Włoch, zostaną otwarte Litewskie Lata Kultury we Włoszech.

Sam artysta wcześniej stwierdził, że choć decyzja prezydenta Gitana Nausėdy o powołaniu Ignotasa Adomavičiusa na ministra kultury jest rozczarowująca, zamierza wystąpić, ponieważ nie warto rezygnować z programu.

Według G. Masteikaitė artyści wciąż nie podjęli decyzji w sprawie działań w miastach włoskich.

„To jest interesująca część, bo napięcie rośnie. I bardzo dobrze, że rośnie, bo tak naprawdę nie wiemy. Nie znamy decyzji artystów, a artyści ich nie ujawniają. To moment zaskoczenia, który jest najpiękniejszy i najbardziej interesujący” – dodała.

Protesty w miastach

Redakcja ZW.LT przypomina, że w ubiegłym tygodniu w głównych miastach Litwy miały miejsce protesty przeciwko przeniesieniu Ministerstwa Kultury pod odpowiedzialność „Świtu nad Niemnem”. Część organizatorów ogłosiła, że na ich wydarzeniach nie będą obecni prezydent, premier ani minister kultury, rezygnując z ich patronatu.

Wielu przedstawicieli środowiska kulturalnego uważa powołanie Igno Adomavičiusa na ministra kultury za nieodpowiednie z powodu braku doświadczenia i nieznajomości problemów sektora kultury.