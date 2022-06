Przedłużono termin wyboru niezależnego dostawcę energii elektrycznej

Właściciele gospodarstw domowych należący do II etapu liberalizacji rynku energii elektrycznej, czyli wykorzystujący od 1 do 5 tys. kWh prądu rocznie mogą wybierać niezależnego dostawcę energii elektrycznej jeszcze przez tydzień – poinformowało Ministerstwo Energetyki. Termin przedłużono do niedzieli, 26 czerwca.