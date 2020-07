Mieszkańcy którzy na czas, czyli do 1 lipca, zadeklarowali dochody, będą mogli część podatku dochodowego przekazać do 20 sierpnia. Co prawda, wsparcia można udzielić tylko tym organizacjom, które status beneficjenta otrzymały w okresie od 1 maja do 1 lipca.

W tym roku zamiast 2 proc. podatku dochodowego możemy przekazać 1,2 proc. Inspekcja podatkowa przypomina, że ten rodzaj wsparcia mieszkańców nic nie kosztuje, ponieważ pieniądze pochodzą z już zapłaconych podatków.