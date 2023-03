Przedłużenie stanu wyjątkowego na granicy?

Sejm będzie głosował w sprawie przedłużenia stanu wyjątkowego na granicy litewsko-rosyjskiej i litewsko-białoruskiej do 2 maja włącznie. Premier Ingrida Šimonytė, która w zeszłym tygodniu skierowała odpowiedni projekt uchwały do Sejmu, powiedziała, że powinien to być ostatni wniosek rządu o przedłużenie stanu wyjątkowego.