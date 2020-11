Przed świętami najbiedniejsi mieszkańcy otrzymają koszyczek artykułów spożywczych i higienicznych

„Do osób o niskich dochodach dotrą olej rzepakowy, kurczak konserwowany, kasza gryczana, płatki owsiane z suszonymi jagodami, zupa ogórkowa konserwowana, fasola w puszkach w sosie pomidorowym, mieszanka mączna do babeczek, ciasteczka owsiane w czekoladzie, mleko, mieszanka rodzynek i orzechów, słodzone mleko skondensowane. Mamy nadzieję, że w oczekiwaniu na święta taki koszyk żywnościowy ułatwi warunki życia mniej zarabiającym ludziom” – mówi Aurimas Morkūnas, zastępca dyrektora Agencji Europejskiego Funduszu Społecznego.

Potrzebujący otrzymają również artykuły higieniczne: pastę do zębów, szczoteczkę do zębów, płyn do prania, mydło i szampon.

W celu ochrony zarówno beneficjentów, jak i personelu organizacji pozarządowych i samorządów udzielających wsparcia, żywność i produkty higieniczne zostaną wstępnie zapakowane i gotowe do zabrania, więc nie będzie potrzeby przynoszenia własnego opakowania.