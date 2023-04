Przebywający z wizytą na Ukrainie A. Anušauskas przekazał część pakietu wsparcia wojskowego Litwy

„Wartość nowego litewskiego pakietu wsparcia wojskowego dla Ukrainy wyniesie ok. 41 mln EUR. Będzie się na to składał przekazany sprzęt, nowe nabytki, wpłaty do funduszy międzynarodowych” – mówi A. Anušauskas.

W agendzie ministra na stronie internetowej ministerstwa nie zapowiedziano jego wizyty na Ukrainie. Minister poinformował o tym we wtorek na Facebooku.

A. Anušauskas wraz z ministrem obrony Ukrainy Ołeksijem Reznikowem odwiedzili obwód charkowski, gdzie rozmawiali z przewodniczącym administracji wojskowej obwodu charkowskiego Olegiem Sinegubowem, merem miasta Ihorijem Terekchowem oraz dowódcą charkowskiej załogi wojskowej Serhijem Melnikiem. Minister odwiedził także szpital wojskowy, wsie i miasteczka położone 20 km od granicy z Rosją.

Ministrowie obrony Litwy i Ukrainy rozmawiali o dalszej współpracy dwustronnej, prowadzonych przez Litwę szkoleniach ukraińskich żołnierzy, reformach obronnych Ukrainy oraz przygotowaniach do lipcowego szczytu NATO w Wilnie.