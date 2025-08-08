Protest przed litewskim MSZ: kontrowersje wokół biura Swiatłany Cichanouskiej

Jak zaznaczył parlamentarzysta, protest był odpowiedzią na stanowisko MSZ, które nie uwzględniło postulatów o cofnięcie akredytacji przedstawicielstwu Cichanouskiej oraz o wstrzymanie finansowania jego działalności.

– Litwa liczyła, że poprzez wsparcie dla Swiatłany Cichanouskiej i jej biura uda się przybliżyć sąsiednią Białoruś do demokracji i Zachodu. Patrząc dziś z perspektywy czasu, widzimy, że ta strategia się nie sprawdziła – powinniśmy szukać nowych dróg – oświadczył Sinica.

fot. Robertas Riabovas/BNS)

Wśród protestujących był m.in. 41-letni przedsiębiorca Mantas, który odniósł się do wypowiedzi męża opozycjonistki – Siarhieja Cichanouskiego. Jak twierdzi, jego wypowiedzi o „autonomicznym rejonie białoruskim” na Litwie stanowią zagrożenie dla integralności terytorialnej państwa.

– Przyszedłem wyrazić swój obywatelski sprzeciw i poprzeć jedynego posła, który publicznie zareagował na te nieakceptowalne sugestie – powiedział Mantas.

Siarhiej Cichanouski tłumaczył wcześniej, że jego słowa zostały źle zrozumiane – chodziło mu jedynie o stworzenie przestrzeni biznesowej dla białoruskich przedsiębiorców.

Uczestnicy protestu nieśli transparenty z hasłami: „Wsparcie to również odpowiedzialność. Cichanouscy – do widzenia!”, „Białorusini jak bumerang – czemu wracają do Łukaszenki?”, „Czas zakończyć projekt Łukaszenka”.

W demonstracji udział wziął również Białorusin z historyczną flagą swojego kraju. W rozmowie z dziennikarzami przyznał, że coraz częściej słyszy niechęć wobec Białorusinów.

– Słyszymy, żebyśmy „wynosili się z Litwy” – to bardzo bolesne. Nie zasłużyliśmy na taki stosunek – mówił, trzymając transparent z napisem „Dziękujemy Litwie za wsparcie”.

fot. Robertas Riabovas/BNS.

Zdaniem demonstrantów i posła Sinicy, wypowiedzi niektórych przedstawicieli białoruskiej opozycji, zarówno w kraju, jak i na emigracji, podważają litewskie interesy narodowe i suwerenność. W związku z tym żądają oni natychmiastowego odebrania akredytacji przedstawicielstwu demokratycznej Białorusi w Wilnie oraz zaprzestania jego finansowania z budżetu państwa.

Litewskie MSZ nie planuje jednak takich działań. Jak zaznaczył szef działu komunikacji strategicznej resortu Mindaugas Stanys, Litwa konsekwentnie wspiera białoruskie siły demokratyczne.

– Reżim Łukaszenki przetrzymuje dziś ponad 1200 więźniów politycznych. Demokratyczna Białoruś leży w interesie bezpieczeństwa narodowego Litwy – podkreślił.

Według danych Departamentu Migracji, na Litwie mieszka obecnie około 52 tysięcy obywateli Białorusi. Większość z nich przybyła po sfałszowanych wyborach prezydenckich w sierpniu 2020 roku i brutalnych represjach wobec protestujących.