Propozycja przedłużenia kwarantanny, wprowadzając złagodzenia

Rząd rozważy również pomysł paszportu możliwości. Decyzje mają być podjęte w czwartek.

Jak powiedziała premier Ingrida Šimonytė podczas posiedzenia rządu, dyskusje na temat paszportów immunitetu toczą się w tym samym czasie, „jednocześnie jest oczywiste, że nie we wszystkich przypadkach będzie to rozwiązanie”.

„Byłoby to zbyt skomplikowane administracyjnie” – powiedziała I. Šimonytė. Zdaniem premiera, chce się nie tylko usłyszeć o decyzjach, które zaczną obowiązywać od poniedziałku, ale także spróbować je umieścić w czasie.

Minister zdrowia Arūnas Dulkys poinformował, że proponuje się przedłużenie okresu kwarantanny do końca maja. Rozważane są również propozycje zapewnienia ulgi osobom odpornym na zakażenie koronawirusem:

„Umożliwienie kontaktów maksymalnie dziesięciu osobom z odpornością, umożliwienie odwiedzania w indywidualnych zakładach opieki zdrowotnej, umożliwienie wycieczek ograniczając liczbę osób”. Zdaniem ministra, kolejna grupa propozycji dotyczy działalności handlowej. Konsekwentnie, nie wszystkie działania byłyby otwierane od razu.” – powiedział minister zdrowia.

Proponuje się, żeby absolwenci mogli powrócić do szkół od 3 maja. Minister edukacji, nauki i sportu Jurgita Šiugždinienė mówiła o egzaminach maturalnych. „Widzimy, że straty w edukacji są duże, część dzieci straciła motywację, to trudny stan społeczny i emocjonalny – powiedziała minister. Według niej, proponuje się powrót absolwentów od 3 maja do edukacji kontaktowej, łączącej codzienną naukę z edukacją na odległość – proponuje się co najmniej 50 proc. lekcji kontaktowych.

Minister kultury Simonas Kairys był w tym czasie zadowolony, że wyzwolenia zostały już zaplanowane we wszystkich sektorach kultury. „Wyzwolenia obejmują wszystkie sektory, jak zapowiedział już minister zdrowia. Myślę, że w zasadzie bardzo dobrze, że myślimy o całej gamie działań jednocześnie, jedną decyzją, nie wykluczając nikogo – zaznaczył minister.

Zdaniem I. Šimonytė, mówiąc o biznesie, wyróżniana jest działalność kawiarń na świeżym powietrzu, klubów sportowych. „Reszta instytucji branżowych zacznie działać od poniedziałku, druga część – od 3 maja, ale początkowo z ograniczeniem działać w sobotę i niedzielę. „

Wiceminister zdrowia Živilė Simonaitytė wyjaśniła, że ​​proponowane są dodatkowe zwolnienia dla osób z immunitetem. Byłoby to korzystne zarówno dla osób komunikujących się wewnętrznie, jak i dla tych, którzy obchodzą osobiste święta. „Na razie będziemy rozmawiać o ludziach, którzy zostali zaszczepieni i przechorowali w ciągu ostatnich sześciu miesięcy” – twierdzi Ž. Simonaitytė.