Prokuratura wszczęła postępowanie przygotowawcze ws. antysemickiego wpisu R. Žemaitaitisa na portalu społecznościowym

„Śledztwo wszczęto po ocenie wpisu posła na Sejm Remigijusa Žemaitaitisa, opublikowanego na portalu społecznościowym Facebook, w którym można dostrzec formy szerzenia antysemityzmu i nienawiści” – czytamy w komunikacie prokuratury.

Komentując zburzenie palestyńskiej szkoły podstawowej przez siły izraelskie, parlamentarzysta napisał w niedzielę na swoim osobistym koncie na Facebooku, że „oprócz Putina na świecie pojawiło się jeszcze jedno zwierzę – IZRAEL”.

„Po takich wydarzeniach nie ma się co dziwić, że rodzą się takie powiedzenia: Żyd wszedł na drabinę i przypadkiem spadł. Weźcie kij, dzieci, i zabijcie tego Żyda…” – napisał poseł.

Ambasador Izraela Hadas Wittenberg Silverstein oświadczyła w poniedziałek, że w ten sposób poseł na Sejm chce „legitymizować postawy antysemickie”.

„Szanując wolność słowa, podkreślamy, że krytyka działań i polityki Izraela to jedno, a rażąco antysemickie komentarze to coś zupełnie innego” – napisała ambasador w oświadczeniu.

Poseł na Sejm Remigijus Žemaitaitis musi odpowiedzieć za swój komentarz, w którym zrównał politykę Izraela w Palestynie z rosyjską inwazją na Ukrainę – mówi przewodnicząca Sejmu Viktorija Čmilytė-Nielsen.

„Aby utrzymać uwagę fanów sieci społecznościowych, wysiłki posła na Sejm Remigijusa Žemaitaitisa często przeradzają się w desperację, a przez nią w niedopuszczalne skrajności. Stało się tak również wczoraj, gdy próbował wyrazić opinię na temat stosunków izraelsko-palestyńskich” – powiedziała we wtorek na Facebooku V. Čmilytė-Nielsen.

„Zrównywanie działań Izraela z wojną Putina na Ukrainie i wyciąganie w takim kontekście przykładu litewskiego antysemityzmu wewnętrznego, okazując w ten sposób brak szacunku zarówno Litwinom, jak i Żydom całego świata, jest wyjątkowym błędem” – powiedziała.

V. Čmilytė-Nielsen przypomniała, że ​polityk opublikował wpis 8 maja, kiedy upamiętnia się zakończenie II wojny światowej.

„(…) R. Žemaitaitis musi zacząć odczuwać granice w swoich wypowiedziach i musi odpowiedzieć za swoje słowa” – zapewniła V. Čmilytė-Nielsen.

Prezydent Gitanas Nausėda nazywa komentarze posła szkodliwymi dla Litwy i stosunków dwustronnych.

„Takie nieodpowiedzialne wypowiedzi szkodzą wizerunkowi Litwy na świecie i stosunkom dwustronnym” – przekazał we wtorek jego doradca Tomas Beržinskas.

Sam poseł powiedział we wtorek, że bardzo dobrze, że prokuratura wszczęła postępowanie przygotowawcze.

„Oceniam pozytywnie, bardzo dobrze. Będzie to okazja, aby ujawnić opinii publicznej jak Izrael i rząd Izraela, podobnie jak komunistyczni bolszewicy, niszczą szkoły w innym państwie, zbudowanym za pieniądze Unii Europejskiej (UE). Być może prokuratura rozpocznieteż śledztwo ws. tego, że jest to szkoła zbudowana z funduszy unijnych, czyli pieniędzy przekazanych z naszego budżetu krajowego do budżetu UE” – mówił poseł.

R. Žemaitaitis oświadczył, że nie uważa swojego stanowiska za szerzenie nienawiści i nie zmieni swego stanowiska.

Kodeks karny stanowi, że kto publicznie znieważa, podżega do nienawiści lub dyskryminowania grupy ludzi lub osoby, ze względu na wiek, płeć, orientację seksualną, niepełnosprawność, rasę, narodowość, język, pochodzenie, pochodzenie etniczne, status społeczny, wyznanie, przekonania lub poglądy, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności albo aresztu albo pozbawienia wolności do 2 lat.