Prokuratura umorzyła sprawę Žemaitaitisa dotycząca jego wypowiedzi o liderce liberałów

„Zebrane w trakcie śledztwa dane wskazują, że wypowiedź R. Žemaitaitisa była jego opinią na temat innej posłanki, V. Čmilytė-Nielsen, a nie oszczerstwem. Ponadto wypowiedź ta nie miała takiego stopnia zagrożenia, który uzasadniałby zastosowanie najsurowszej odpowiedzialności – odpowiedzialności karnej” – czytamy w komunikacie prasowym Prokuratury Generalnej Litwy.

Przypomnijmy, że śledztwo zostało wszczęte pod koniec września z powodu stwierdzeń polityka, który twierdził, że liderka „Ruchu Liberałów” została skazana za łapownictwo i pranie pieniędzy.

Do prokuratury zwróciła się sama V. Čmilytė-Nielsen.

Wypowiedź o V. Čmilytė-Nielsen lider „Świtu nad Niemnem” wygłosił w kierunku liberała Simona Gentvilasa, który podczas posiedzenia Sejmu pytał przewodniczącego Juoza Olekasa, co odpowie zagranicznym kolegom na temat koalicji z „Świtem nad Niemnem”.

„Szanowny Simonasie, w poprzedniej kadencji miałem kilka wizyt w Komisji Europejskiej i innych instytucjach, pytali mnie, jak to możliwe, że w waszym Sejmie skazana przewodnicząca partii kieruje parlamentem – za łapówki, za pranie pieniędzy i za ukrywanie tego” – mówił R. Žemaitaitis. „Pytali mnie, ile kosztuje kupno partii i stanowiska przewodniczącego Sejmu, żeby Ruch Liberałów był w rządzącej większości” – dodał.

V. Čmilytė-Nielsen stwierdziła, że zdecydowała się zwrócić do prokuratury, ponieważ jej wypowiedź została świadomie nagłośniona i skierowana bezpośrednio przeciwko niej, zawierając fałszywe informacje.

Natomiast R. Žemaitaitis twierdzi, że miał na myśli nie polityk, a jej partię, której przewodnicząca miała być skazana. Przeprosił liderkę liberałów podczas posiedzenia Sejmu.

W postanowieniu prokuratora napisano, że wypowiedź R. Žemaitaitisa w trakcie posiedzenia Sejmu była językowo sformułowana jako subiektywna opinia i ocena, a wypowiedziane przez niego stwierdzenia były częściowo skierowane przeciwko osobie prawną – Ruch Liberałów – w związku z czym prawo karne nie przewiduje odpowiedzialności za zniesławienie tej organizacji.

„W postanowieniu uwzględniono, że R. Žemaitaitis i V. Čmilytė-Nielsen są przewodniczącymi różnych partii politycznych, które różnią się swoimi poglądami, a wypowiedź R. Žemaitaitisa należy traktować jako jego wyolbrzymioną opinię na temat posłanki. Później R. Žemaitaitis publicznie przyznał się do błędu, starał się naprawić skutki swoich działań i publicznie przeprosił V. Čmilytė-Nielsen” – napisano w komunikacie prokuratury.

Postanowienie można zaskarżyć do prokuratury w ciągu 20 dni od dnia jego otrzymania.