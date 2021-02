Prokuratura umorzyła dochodzenie wobec Narkiewicza w sprawie oskarżeń o korupcję

Śledztwo zostało wszczęte wiosną ubiegłego roku przez Służbę Dochodzeń Specjalnych (STT), do której wpłynęło zawiadomienie Aleksandra Ribnikova, właściciela upadłej firmy „Sodžiaus Būstas”, o możliwych przetsępczych działaniach byłego ministra komunikacji J. Narkiewicza. A. Ribnikov informował, że w 2008 roku umówił się z J. Narkiewiczem, iż jego firma wyremontuje bezpłatnie dom rodziców polityka, a w zamian J. Narkiewicz pomoże jego firmie zdobyć zamówienia publiczne na remont niektórych placówek oświatowych w rejonie trockim i w Wilnie.

J. Narkiewicz w latach 2007-2008 pracował w administracji Urzędu Wilna, jego żona Irena Narkewicz pracowała w tym czasie w administracji rejonu trockiego.

Prokurator prowadzący postępowanie przygotowawcze wskazał, że w trakcie śledztwa nie znaleziono dowodów na to, iż J. Narkiewicz zażądał od biznesmena łapówki w zamian podjęcia korzystnych dla A. Ribnikova. decyzji w przetargach na remonty placówek oświatowych.



Według Prokuratury śledztwo nie dostarczyło również danych, że zostały naruszone procedury zamówień publicznych prowadzonych przez Służbę Zamówień Publicznych lub inne właściwe organy na wykonanie prac w placówkach oświatowych w rejonie trockim i w Wilnie. Nie znaleziono także dowodów na to, iż J. Narkiewicz obiecał A. Ribnikovowi zwycięstwa w przetargach.



„Oceniając zarzuty składającego zawiadomienie dotyczące rozliczenia za zrekonstruowany dom, osoby przesłuchiwane w charakterze świadków wskazały, że prace zostały opłacone, co zostało potwierdzone przez odpowiednie dokumenty” – napisano w komunikacie prokuratury.

W toku śledztwa Państwowa Inspekcja Podatkowa dokonała kontroli podatkowej J. Narkiewicza i osób z nim związanych. Inspekcja stwierdziła, że wydatki polityka w tamtym okresie miały pokrycie w majątku i jego dochodach.

W połowie maja ub. r. portal LRT informował, że J. Narkiewicz oraz jego żona wpływali na przetargi remontów przedszkoli i szkół w Wilnie i rejonie trockim, tak, aby wygrała je firma budowlana „Sodžiaus Būstas”. Według informacji portalu 10 proc. od wygranych kwot miało zostać przeznaczone na odbudowę domu polityka w Trokach.



Według danych grupy dziennikarzy śledczych LRT, w latach 2008-2012 „Sodžiaus Būstas „wygrał co najmniej dziesięć projektów w Wilnie i co najmniej pięć w rejonie trockim. Łączna wartość wykonanych prac to ponad milion euro (wtedy jeszcze 4 miliony 435 tysięcy litów). J. Narkiewicz stwierdził, że remont domu w Trokach był w większości opłacony przez jego rodziców, którzy byli wówczas właścicielami budynku i twierdził, że może to udowodnić. Były minister również zwrócił się do prokuratury o zniesławienie, ale ta odmówiła wszczęcia postępowania przygotowawczego.

na podst. BNS