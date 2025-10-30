Prokuratura popiera zmiany w przepisach dotyczących przemytu, ale proponuje ich szersze zastosowanie

„Biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój technologii, pojawia się coraz więcej obiektów, zarówno sterowanych, jak i niesterowanych, które mogą poruszać się nie tylko w powietrzu, ale także po lądzie, kolei czy wodzie, co może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu transportowego i publicznego. Prokuratura uważa, że warto rozważyć szersze regulacje prawne w tym zakresie” – czytamy w komunikacie prasowym Prokuratury Generalnej Litwy.

Prokuratura zaproponowała dodanie do Kodeksu Karnego nowego artykułu „Zakłócanie bezpieczeństwa ruchu transportowego”, w którym przewidziana byłaby odpowiedzialność karną proporcjonalną do szkód wyrządzonych przez nielegalne użycie sterowanych lub niesterowanych obiektów, zarówno powietrznych, lądowych, jak i wodnych, które prowadziłyby do wypadków z ofiarami śmiertelnymi lub innych poważnych konsekwencji.

Zgodnie z propozycją prokuratury, wprowadzenie ogólnych norm odpowiedzialności karnej zapewniłoby systematyczne i konsekwentne stosowanie prawa karnego. Pozwoliłoby to na odpowiednie kwalifikowanie czynu w zależności od jego charakteru, niebezpieczeństwa i skutków, a nie tylko na podstawie konkretnej dziedziny, jak np. przemyt.

„Tego typu regulacja prawna zapewniłaby adekwatną odpowiedź prawną na współczesne i przyszłe niebezpieczne działania, niezależnie od tego, czy są one związane z przemytem, czy innymi przestępczymi celami” – podkreśla prokuratura.

Przypomnijmy, że MSW wniosło wniosek o zmianę przepisów, które miałyby nałożyć karę pozbawienia wolności za przemyt towarów drogą powietrzną.

W projekcie ustawy zaznaczone jest, że obecnie balonami powietrznymi przemyca się paczki papierosów o wielkości około 1,5 tys. paczek, co stanowi wartość około 6 tys. euro. Takie nielegalne działania obecnie nie wiążą się z odpowiedzialnością karną, a jedynie z karą administracyjną do wysokości 6 tys. euro.

MSW proponuje, aby za przemyt papierosów balonami powietrznymi lub innymi podobnymi metodami groziła kara pozbawienia wolności od 4 do 8 lat.

Zgodnie z propozycją zmian, również przewóz broni, amunicji, materiałów wybuchowych, radioaktywnych lub niebezpiecznych substancji chemicznych drogą powietrzną miałby skutkować karą pozbawienia wolności od 6 do 10 lat.

Za przemyt dopingu, narkotyków pierwszej kategorii i prekursorów narkotykowych groziłaby kara od 4 do 12 lat pozbawienia wolności, a za przemyt narkotyków lub substancji psychotropowych drogą powietrzną, z naruszeniem zasad bezpieczeństwa lotniczego, kara wynosiłaby od 4 do 18 lat więzienia.

Proponuje się również dodanie nowego artykułu do Kodeksu Karnego, który przewidywałby odpowiedzialność karną za wykorzystanie dronów i innych bezzałogowych obiektów latających, które naruszałyby ogólne zasady lotów. Za takie działanie groziłaby kara grzywny, ograniczenia wolności, aresztu lub pozbawienia wolności do 5 lat. W przypadku wypadku spowodowanego przez tego typu obiekt, kara mogłaby wynosić od 3 do 10 lat pozbawienia wolności.