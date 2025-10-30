Znad Wilii
  • Litwa
  • 30 października, 2025 6:00

Prokuratura popiera zmiany w przepisach dotyczących przemytu, ale proponuje ich szersze zastosowanie

Prokuratura Generalna Litwy poparła propozycję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (MSW) zaostrzenia kar za przemyt towarów drogą powietrzną. Jednocześnie wskazała na potrzebę szerszego uregulowania przepisów, które powinny obejmować także inne środki transportu – lądowe, kolejowe i wodne. Prokuratura zwraca uwagę, że rozszerzenie regulacji pozwoliłoby na szybsze i bardziej skuteczne reagowanie na zmieniające się zagrożenia.

„Biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój technologii, pojawia się coraz więcej obiektów, zarówno sterowanych, jak i niesterowanych, które mogą poruszać się nie tylko w powietrzu, ale także po lądzie, kolei czy wodzie, co może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu transportowego i publicznego. Prokuratura uważa, że warto rozważyć szersze regulacje prawne w tym zakresie” – czytamy w komunikacie prasowym Prokuratury Generalnej Litwy.

Prokuratura zaproponowała dodanie do Kodeksu Karnego nowego artykułu „Zakłócanie bezpieczeństwa ruchu transportowego”, w którym przewidziana byłaby odpowiedzialność karną proporcjonalną do szkód wyrządzonych przez nielegalne użycie sterowanych lub niesterowanych obiektów, zarówno powietrznych, lądowych, jak i wodnych, które prowadziłyby do wypadków z ofiarami śmiertelnymi lub innych poważnych konsekwencji.

Zgodnie z propozycją prokuratury, wprowadzenie ogólnych norm odpowiedzialności karnej zapewniłoby systematyczne i konsekwentne stosowanie prawa karnego. Pozwoliłoby to na odpowiednie kwalifikowanie czynu w zależności od jego charakteru, niebezpieczeństwa i skutków, a nie tylko na podstawie konkretnej dziedziny, jak np. przemyt.

„Tego typu regulacja prawna zapewniłaby adekwatną odpowiedź prawną na współczesne i przyszłe niebezpieczne działania, niezależnie od tego, czy są one związane z przemytem, czy innymi przestępczymi celami” – podkreśla prokuratura.

Przypomnijmy, że MSW wniosło wniosek o zmianę przepisów, które miałyby nałożyć karę pozbawienia wolności za przemyt towarów drogą powietrzną.

W projekcie ustawy zaznaczone jest, że obecnie balonami powietrznymi przemyca się paczki papierosów o wielkości około 1,5 tys. paczek, co stanowi wartość około 6 tys. euro. Takie nielegalne działania obecnie nie wiążą się z odpowiedzialnością karną, a jedynie z karą administracyjną do wysokości 6 tys. euro.

MSW proponuje, aby za przemyt papierosów balonami powietrznymi lub innymi podobnymi metodami groziła kara pozbawienia wolności od 4 do 8 lat.

Zgodnie z propozycją zmian, również przewóz broni, amunicji, materiałów wybuchowych, radioaktywnych lub niebezpiecznych substancji chemicznych drogą powietrzną miałby skutkować karą pozbawienia wolności od 6 do 10 lat.

Za przemyt dopingu, narkotyków pierwszej kategorii i prekursorów narkotykowych groziłaby kara od 4 do 12 lat pozbawienia wolności, a za przemyt narkotyków lub substancji psychotropowych drogą powietrzną, z naruszeniem zasad bezpieczeństwa lotniczego, kara wynosiłaby od 4 do 18 lat więzienia.

Proponuje się również dodanie nowego artykułu do Kodeksu Karnego, który przewidywałby odpowiedzialność karną za wykorzystanie dronów i innych bezzałogowych obiektów latających, które naruszałyby ogólne zasady lotów. Za takie działanie groziłaby kara grzywny, ograniczenia wolności, aresztu lub pozbawienia wolności do 5 lat. W przypadku wypadku spowodowanego przez tego typu obiekt, kara mogłaby wynosić od 3 do 10 lat pozbawienia wolności.

