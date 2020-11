Prokuratura ma zbadać, czy posłowie AWPL-ZChR dopuścili się fałszowania podpisów

Stróże etyki przekazali do prokuratury wniosek przewodniczącego Sejmu Viktorasa Pranckietisa nt. rzekomego fałszowania dokumentu. Podejrzenia wywołały podpisy dwóch posłów Rity Tamašunienė i Jarosława Narkiewicza, którzy złożyli po dwa podpisy z obu stron.

Zdaniem przewodniczącego Sejmu Viktorasa Pranckietisa, takie zachowanie posłów, gdy do zarządu Sejmu trafia sfałszowany dokument, dyskredytuje cały Sejm i to jest niezgodne z Kodeksem Zachowania Urzędników Państwowych.

Z inicjatywą nadzwyczajnego posiedzenie Sejmu wystąpiła partia chłopska. Posiedzenie jednak się nie odbyło, ponieważ zabrakło podpisów.

Posłowie mieli decydować o wystosowaniu do Sądu Konstytucyjnego zapytania w sprawie rzekomych naruszeń ordynacji, do których miało dojść w trakcie kampanii i wyborów do Sejmu. Wniosek do parlamentu w tej sprawie złożyła AWPL-ZChR.