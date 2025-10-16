Prokuratura Litwy umorzyła śledztwo ws. lądowania samolotu w Mińsku

Redakcja ZW.LT przypomina, że na pokładzie samolotu znajdowali się białoruski opozycyjny bloger i założyciel kanału informacyjnego „Nexta” Raman Pratasiewicz oraz jego partnerka – obywatelka Rosji i studentka Europejskiego Uniwersytetu Humanistycznego w Wilnie, Sofia Sapega. Oboje zostali zatrzymani na lotnisku w Mińsku.

Decyzję o umorzeniu śledztwa Prokuratura Generalna podjęła po analizie materiałów zgromadzonych w trakcie dochodzenia prowadzonego przez Litewskie Biuro Policji Kryminalnej, w świetle obowiązujących przepisów prawa, które zabraniają podwójnego ścigania i karania za ten sam czyn.

Śledztwo na Litwie wszczęto 23 maja 2021 roku po otrzymaniu informacji, że samolot pasażerski linii „Ryanair”, zarejestrowany w Polsce, lecący z Aten do Wilna i przewożący obywateli Litwy oraz innych państw, został zmuszony do zmiany trasy i przymusowego lądowania w Mińsku.

Postępowanie dotyczyło wymuszonego zaginięcia oraz uprowadzenia statku powietrznego.

24 maja 2021 roku prokuratura w Polsce również wszczęła śledztwo w sprawie celowego wprowadzenia w błąd przez podanie fałszywej informacji o rzekomym ładunku wybuchowym na pokładzie, co doprowadziło do awaryjnego lądowania samolotu w Mińsku, przejęcia kontroli nad maszyną zarejestrowaną w Polsce oraz zatrzymania pasażerów.

Aby usprawnić prowadzenie postępowań w obu krajach, prokuratury generalne Litwy i Polski zawarły porozumienie o utworzeniu wspólnej grupy dochodzeniowej.

W trakcie śledztwa prowadzono wymianę informacji między państwami, a w tym roku uzgodniono, że postępowanie karne wobec osób odpowiedzialnych za przymusowe lądowanie samolotu w Mińsku będzie prowadzone w Polsce, z wykorzystaniem także materiałów zebranych w litewskim śledztwie.

Obecnie w śledztwie prowadzonym w Polsce status podejrzanych mają trzej obywatele Białorusi. Na mocy decyzji sądu rejonowego w Warszawie zastosowano wobec nich tymczasowy areszt.

Przypomnijmy, że w maju 2022 roku sąd na Białorusi skazał Sofię Sapiegę na sześć lat pozbawienia wolności.

Raman Pratasiewicz w maju 2023 roku został skazany na osiem lat więzienia pod zarzutem organizowania zamieszek i spisku w celu przejęcia władzy.

W tym samym miesiącu białoruski autorytarny prezydent Alaksandr Łukaszenka ułaskawił Pratasiewicza, a w czerwcu – również Sapiehę.