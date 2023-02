Prokuratura Generalna: Bartoševičius mógł zajmować się pedofilią już będąc posłem na Sejm

Wniosek do Sejmu o uchylenie immunitety Kristijonasa Bartoševičiusa był zaplanowany, a wysyłając go do przewodniczącej Sejmu Viktoriji Čmilyte-Nielsen, nie wiedziałam o złożonym przez ówczesnego posła wniosku o zrzeczenie się mandatu – mówi prokurator generalna Nida Grunskienė.