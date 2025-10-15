Prokuratura: dodanie 10 punktów do wyników matur było bezprawne

Jak poinformowano w środę, po przeprowadzonym postępowaniu stwierdzono, że protokolarne decyzje komitetów „sprzeciwiają się imperatywnym przepisom ustawy oraz konstytucyjnym zasadom legalizmu i pewności prawa”. Jednocześnie prokuratura oceniła, że nie ma podstaw prawnych do zastosowania środków ochrony interesu publicznego i kierowania „abstrakcyjnego wniosku” do sądu administracyjnego o zbadanie legalności tych aktów: prawnie utraciły one już moc.

Prokuratura zaznaczyła również, że przepis regulaminu pracy komitetów, na mocy którego mogły one podejmować decyzje dotyczące progu zdawalności, narusza akty wyższego rzędu – ustawę o oświacie oraz ogólne zasady administracji publicznej i tworzenia prawa. Ministerstwo Edukacji, Nauki i Sportu zostało zobowiązane do usunięcia wskazanych naruszeń.

W ocenie prokuratury unieważnienie decyzji o podwyższeniu wyników dziś miałoby poważne skutki systemowe: tegoroczna sesja egzaminacyjna dobiegła końca, prace zostały ocenione, wyniki zatwierdzone i ogłoszone, a rekrutacja do szkół wyższych i innych placówek już się odbyła – kandydaci podpisali umowy z uczelniami. Cofnięcie dodatkowych punktów stworzyłoby podstawy do przeglądu całego procesu rekrutacji, co „istotnie naruszyłoby stabilność ukształtowanych już relacji w obszarze edukacji oraz uzasadnione oczekiwania osób, które w 2025 roku zostały przyjęte do szkół wyższych i innych placówek”.

Postępowanie w sprawie działań komitetów poleciła wszcząć prokurator generalna Nida Grunskienė; do prokuratury wpłynęło także zawiadomienie obywatela.

Tło

W lipcu, po ogłoszeniu wyników tegorocznych państwowych egzaminów maturalnych, ujawniono, że każdemu maturzyście do każdego egzaminu – poza językiem litewskim i literaturą – dodano 10 punktów. Przewodniczący komitetu, wiceminister oświaty, nauki i sportu Jonas Petkevičius, tłumaczył, że bez tej korekty odsetek niezdających byłby wyjątkowo wysoki. Minister Raminta Popovienė wskazywała z kolei, że podwyższenie wyników pozwoliło około 4 tys. maturzystów zdać państwowy egzamin z matematyki i dostać się na studia. Rozwiązanie wywołało jednak krytykę – zwracano uwagę, że zaburza konkurencję przy naborze na uczelnie dla osób, które zdobyły „setki” i wysokie wyniki bez dodatkowych punktów.