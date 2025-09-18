Prokurator: obecnie toczy się ponad dziesięć spraw dotyczących działań przeciwko Litwie

„Mamy więcej niż dziesięć postępowań przygotowawczych dotyczących szpiegostwa, aktów terrorystycznych czy działań przeciwko Litwie” – powiedziała prokurator generalna Litwy, Nida Grunskienė. „Każdego dnia ich liczba rośnie, a krąg podejrzanych się rozszerza, więc mamy bardzo wiele wrażliwych śledztw” – dodała prokurator generalna.

Komentowała to w kontekście ogłoszenia przez służby ścigania, że wykryto grupę osób, które organizowały i planowały przeprowadzenie czterech zamachów terrorystycznych w różnych państwach Europy.

Jak poinformowała Generalna Prokuratura, prowadzone jest śledztwo w sprawie poważnych przestępstw – działalności zorganizowanej grupy terrorystycznej oraz aktów terrorystycznych. 15 osób – obywateli Rosji, Litwy, Łotwy, Estonii i Ukrainy – zostało objętych podejrzeniem.

Zgłoszono, że grupa ta była powiązana z wysyłką paczek z domowej produkcji ładunkami wybuchowymi i zapalającymi za pośrednictwem firm kurierskich „DHL” i „DPD” z Wilna, a także z pożarem centrum handlowego „Ikea” w stolicy, który miał miejsce w maju ubiegłego roku.

Na pytanie, czy widzi związek między wspomnianymi przypadkami a ostatnimi pożarami, które miały miejsce w firmach zajmujących się recyklingiem odpadów oraz wybuchu gazu w Wilnie, prokurator generalna odpowiedziała, że nie może tego komentować.

„W każdym przypadku zostało wszczęte śledztwo, a uwaga skierowana na te sprawy została wzmocniona” – mówiła Grunskienė.

Z drugiej strony zapewniła, że śledztwa dotyczące pożarów w firmie zajmującej się odpadami oraz stacji gazu skroplonego nie są uwzględnione w ramach wspomnianych ponad dziesięciu postępowań przygotowawczych dotyczących działań przeciwko Litwie.