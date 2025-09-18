Znad Wilii
  • Litwa
  • 18 września, 2025 12:00

Prokurator: obecnie toczy się ponad dziesięć spraw dotyczących działań przeciwko Litwie

Prokurator generalna Litwy, Nida Grunskienė, poinformowała, że obecnie prowadzone są ponad dziesięć śledztw dotyczących szpiegostwa, terroryzmu oraz działań wymierzonych przeciwko państwu litewskiemu. Śledztwa te obejmują poważne zarzuty, a liczba podejrzanych oraz skala spraw stale rośnie.

„Mamy więcej niż dziesięć postępowań przygotowawczych dotyczących szpiegostwa, aktów terrorystycznych czy działań przeciwko Litwie” – powiedziała prokurator generalna Litwy, Nida Grunskienė.

„Każdego dnia ich liczba rośnie, a krąg podejrzanych się rozszerza, więc mamy bardzo wiele wrażliwych śledztw” – dodała prokurator generalna.

Komentowała to w kontekście ogłoszenia przez służby ścigania, że wykryto grupę osób, które organizowały i planowały przeprowadzenie czterech zamachów terrorystycznych w różnych państwach Europy.

Jak poinformowała Generalna Prokuratura, prowadzone jest śledztwo w sprawie poważnych przestępstw – działalności zorganizowanej grupy terrorystycznej oraz aktów terrorystycznych. 15 osób – obywateli Rosji, Litwy, Łotwy, Estonii i Ukrainy – zostało objętych podejrzeniem.

Zgłoszono, że grupa ta była powiązana z wysyłką paczek z domowej produkcji ładunkami wybuchowymi i zapalającymi za pośrednictwem firm kurierskich „DHL” i „DPD” z Wilna, a także z pożarem centrum handlowego „Ikea” w stolicy, który miał miejsce w maju ubiegłego roku.

Na pytanie, czy widzi związek między wspomnianymi przypadkami a ostatnimi pożarami, które miały miejsce w firmach zajmujących się recyklingiem odpadów oraz wybuchu gazu w Wilnie, prokurator generalna odpowiedziała, że nie może tego komentować.

„W każdym przypadku zostało wszczęte śledztwo, a uwaga skierowana na te sprawy została wzmocniona” – mówiła Grunskienė.

Z drugiej strony zapewniła, że śledztwa dotyczące pożarów w firmie zajmującej się odpadami oraz stacji gazu skroplonego nie są uwzględnione w ramach wspomnianych ponad dziesięciu postępowań przygotowawczych dotyczących działań przeciwko Litwie.

