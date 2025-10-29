Prokurator Generalna: w tym roku wszczęto 21 postępowań w sprawie przemytu balonami

„Proces, w którym zakłóca się porządek, balony przylatujące do Litwy z papierosami, zakłócające działalność lotnisk, zaczął się znacznie wcześniej niż w ubiegłym tygodniu. (…) Mamy 21 postępowań karnych, w ciągu tych dziewięciu miesięcy mamy ponad 500 udokumentowanych przypadków” – w wywiadzie dla radia LRT powiedziała prokurator generalna Litwy, Nida Grunskienė.

Zgodnie z słowami prokurator, postanowiono połączyć wszystkie postępowania karne w jedno, a największa liczba przypadków dotyczy Wilna i Kowna.

„Mamy dziś około 50 podejrzanych i ponad 20 osób, które zostały przesłuchane jako specjalni świadkowie” – powiedziała prokurator Grunskienė.

Dodała, że obecnie 16 spraw zostało przekazanych do sądu, 12 spraw zostało już rozstrzygniętych, a cztery są w trakcie rozpatrywania. 18 osób zostało uznanych za winnych, a wysokość grzywien wynosi ponad 111 tysięcy euro. Kilka osób zostało skazanych na karę pozbawienia wolności, średnia kara wynosi 1,5 roku.

„Celem jest ustalenie, że przemyt balonami wykonują zorganizowane grupy” – powiedziała Grunskienė. „Nie tylko musimy zidentyfikować osoby, które przyszły po towary przetransportowane balonami, ale także ustalić osoby, które to organizowały. Naszym celem jest nie tylko zatrzymanie tej osoby i przekazanie jej do sądu, ale także zidentyfikowanie całego łańcucha, kto to organizował, i pociągnięcie ich do odpowiedzialności karnej” – dodała.

Zgodnie z jej danymi, w ciągu dziewięciu miesięcy tego roku znaleziono ponad 730 tysięcy paczek kontrabandowych papierosów o wartości 3,553 mln euro.

Redakcja ZW.LT przypomina, że w ubiegłym tygodniu z powodu balonów meteorologicznych wykorzystywanych do przemycania papierosów z Białorusi, cztery razy zamknięto lotniska na Litwie, co miało wpływ na ponad 140 lotów i ponad 20 tysięcy pasażerów.

Litewscy przywódcy uważają to za hybrydowy atak Białorusi, organizowany nie bez wiedzy reżimu prezydenta Alaksandra Łukaszenki.