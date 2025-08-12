Prokurator generalna: handel ludźmi do pracy przymusowej to nowy problem

„To rzeczywiście nowa tendencja, ponieważ liczba śledztw w tej sprawie rośnie, a jeszcze kilka lat temu nie mieliśmy nawet takiego artykułu ani takich przestępstw” – w wywiadzie dla radia LRT powiedziała prokurator generalna Litwy, Nida Grunskienė. „Przestępstwa związane z handlem ludźmi do celów seksualnych, kradzieży czy narkotyków, które wcześniej dominowały, obecnie zmniejszyły się” – dodała.

Według szefowej prokuratury obecnie prowadzone jest 22 postępowań w sprawie handlu ludźmi, z czego 10 dotyczy pracy przymusowej.

W śledztwach za ofiary uznano 111 osób, a podejrzanymi jest 75 osób.

Jak zaznaczyła, sprawy są bardzo skomplikowane.

„Mamy też sprawy przekazane do sądu, ale nie mamy jeszcze ukształtowanej praktyki sądowej w zakresie rozpatrywania takich spraw. Są one bardzo trudne, wymagają specjalistycznej wiedzy, dokładnej analizy akt prawnych, a także obecności tłumaczy” – mówi prokurator Grunskienė.

Według niej ofiarom handlu ludźmi do pracy przymusowej często potrzebna jest pomoc przy składaniu zeznań, ponieważ często skarżą się nie na sam fakt wykorzystywania, ale na przykład na brak wypłaty wynagrodzenia.

„Chciałabym, żeby organizacje pozarządowe, które mają wiele zgłoszeń, pomagały prawidłowo sporządzać zeznania, tak aby śledczy mogli od początku rozpoznać, o jaki rodzaj przestępstwa chodzi” – mówiła prokurator generalna.

Instytucja kontrolerów parlamentarnych opublikowała w zeszłym tygodniu przegląd na 2024 rok, w którym stwierdzono, że na Litwie istnieją korzystne warunki zarówno do werbowania obywateli i wywozu ich za granicę, jak i do wykorzystywania cudzoziemców na terenie kraju.

Według obrońców praw człowieka najczęściej przymusowej pracy doświadczają osoby chcące pracować w transporcie, najczęściej pochodzące z Uzbekistanu, Ukrainy, Tadżykistanu, Kirgistanu, Rosji i Białorusi.

W śledztwach Litwa coraz częściej wymieniana jest jako kraj docelowy handlu ludźmi.

Liczba ofiar handlu ludźmi jest większa niż wynika to z danych organów ścigania — według kontrolerów parlamentarnych dane organizacji pozarządowych pokazują, że w zeszłym roku 107 nowych ofiar otrzymało pomoc, a 132 osoby wsparcie kontynuowane.

Szefowa instytucji kontrolerów parlamentarnych, Erika Leonaitė, w wywiadzie dla radia LRT, że organizacje pozarządowe często nie mają wystarczających zasobów, by zapewnić wykwalifikowaną pomoc ofiarom pracy przymusowej.

„Czasem organizowany jest crowdfunding, czyli zbiórka środków na wynajęcie prawnika. Ponadto w państwowej służbie pomocy prawnej brakuje specjalizacji, która mogłaby świadczyć pomoc ofiarom handlu ludźmi” – mówiła E. Leonaitė.

Według niej ważna jest również edukacja, rola związków zawodowych oraz dostęp do informacji o możliwościach uzyskania pomocy w walce z handlem ludźmi i przymusowym wykorzystywaniem do pracy.

Instytucja kontrolerów parlamentarnych przedstawiła ministerstwom rekomendacje, w których wzywa do wzmocnienia działań instytucji, organizacji i placówek w walce z handlem ludźmi poprzez ulepszanie prawa, zapewnienie osobnego budżetu i szkolenia specjalistów.

Zaleca się także wzmocnienie współpracy między instytucjami państwowymi, samorządami i organizacjami pozarządowymi, aby skuteczniej zapobiegać handlowi ludźmi i pomagać ofiarom.