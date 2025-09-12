Projekt ustawy o związkach partnerskich trafi do Sejmu

– Jakiś projekt zapewne wyjdzie z Ministerstwa Sprawiedliwości, bo orzeczenia Sądu Konstytucyjnego (KT) nie możemy ignorować. Posłowie będą mieli pełną swobodę korygowania poprawek i kierowania projektu w takim kierunku, który będzie najbardziej akceptowalny – powiedziała Ruginienė w piątkowym.

Dodała, że projekt „niekoniecznie zadowoli tę grupę społeczną, która na niego czeka”.

Głosowania i możliwy kompromis

Ruginienė poinformowała, że nowa koalicja – socjaldemokraci, „Świt nad Niemnem”, Związek Chłopów i Zielonych Litwy oraz Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR) – uzgodniła wolne głosowania w sprawach światopoglądowych.

– Cieszę się, że podczas negocjacji udało się wywalczyć wolne głosowania i to, by projekty szły dalej, bo padały też propozycje, by w ogóle nie rozpatrywać projektów „wartościowych” w tej kadencji – stwierdziła.

Wyraziła też nadzieję na poparcie ze strony części opozycji, która deklaruje przychylność dla takich rozwiązań.

Dwa tory prac: „bliska więź” i ustawa o związkach cywilnych

Wyznaczona na ministra sprawiedliwości Rita Tamašunienė, znana z bardziej konserwatywnego podejścia, wskazywała wcześniej, że współżycie bez zawierania małżeństwa można byłoby uregulować poprzez wieloletnie poprawki w Sejmie, wpisujące do Kodeksu cywilnego pojęcie „bliskiej więzi”.

Równolegle etap prac nad projektem ustawy o związkach cywilnych został już rozpoczęty – to rozwiązanie popiera część polityków o bardziej liberalnym nastawieniu. Socjaldemokraci zapowiadali jednak, że rząd przedstawi jeszcze jedną propozycję – kompromisową wobec dwóch istniejących torów.

Kontekst: orzeczenie Sądu Konstytucyjnego

W kwietniu br. Sąd Konstytucyjny uznał, że przewidziany w Kodeksie cywilnym instytut partnerstwa, ograniczony do związku kobiety i mężczyzny, narusza Konstytucję, ponieważ nie przewiduje relacji osób tej samej płci. Za sprzeczną z ustawą zasadniczą uznano również normę, która uzależnia wejście w życie przepisów o wspólnym pożyciu bez rejestracji małżeństwa od odrębnej ustawy regulującej rejestrację partnerstwa.

W efekcie KT otworzył drogę do rejestrowania partnerstw neutralnych płciowo przez sądy, dopóki Sejm nie przyjmie szczegółowych zasad dotyczących statusu par żyjących razem bez ślubu.