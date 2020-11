Prof. Čaplinskas: Nie możemy żyć ciągle w zamknięciu

Zatrzymanie życia nie jest rozwiązaniem – uważa prof. Saulius Čaplinskas. ,,Należy podjąć działania inne niż długoterminowa kwarantanna. Trzeba jak najbardziej wracać do normalnego życia” – powiedział prof. S. Čaplinskas. Dodaje, że najważniejsze jest ograniczenie życia towarzyskiego np. w barach.

Z badań przeprowadzonych przez „Eurovaistinė“ wynika, że co dziesiąty mieszkaniec jednorazową maskę zmienia co tydzień, a co czwarty – co kilka dni.

Prof. S. Čaplinskas przypomina, że maska ​​medyczna jest najskuteczniejsza, gdy jest używana tylko raz i nie dłużej niż trzy godziny. A jeśli jest wilgotna, skraca się jej działanie ochronne.

Źródło: TV3