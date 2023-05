Proces zmiany pisowni imienia i nazwiska, znaki diakrytyczne – ulotki EFHR

Powyższa ustawa legalizuje możliwość pozytywnego ubiegania się o przywrócenie oryginalnej pisowni nazwisk i imion mniejszościom narodowym . Warunkiem ubiegania się o zmianę jest status członka mniejszości narodowej lub związek małżeński z cudzoziemcem. W następstwie wprowadzonych zmian, w pisowni można używać:

Liter w, x, q

Nielitewskich dwuznaków, takich jak rz, sz, cz oraz podwójnych liter

Znaków diakrytycznych ą i ę

O procedurze ubiegania się o zmianę zapisu imienia i nazwiska możecie Państwo przeczytać w naszych ulotkach. Pierwsza z nich przedstawia procedurę zmiany pisowni imion oraz nazwisk na podstawie ustawy (zachęcamy do lektury ulotki pt. „Nowa ustawa ułatwia procedurę zmiany pisowni imion i nazwisk”. Link: https://bit.ly/3yZsK45 ). Druga ulotka dotyczy kampanii Europejskiej Fundacji Praw Człowieka, której celem jest zwrócenie uwagi na kwestię oryginalnego zapisu imion i nazwisk zawierających znaki diakrytyczne, które nie zostały objęte ustawą, a także zachęcenie do podejmowania kroków prawnych z pomocą Fundacji. Link do ulotki: https://bit.ly/41bNnol ). Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią.

Niestety, wyżej wymieniona ustawa nie rozwiązuje nadal kwestii związanych z zapisem znaków diakrytycznych. W związku z tym nasza Fundacja w dalszym ciągu apeluje o rozszerzenie tego aktu prawnego, aby przewidywał możliwości pisowni imion i nazwisk ze znakami diakrytycznymi. Fundacja wygrała już kilka spraw dotyczących pisowni imion i nazwisk ze znakami diakrytycznymi, a najgłośniejszą sprawą była sprawa profesora Jarosława Wołkonowskiego, która trafiła do Trybunału Konstytucyjnego i obecnie czeka na rozpatrzenie.

EHFR przykłada szczególną uwagę do szerzenia informacji w tym temacie, ponieważ imiona i nazwiska są wyjątkowo ważną częścią ludzkiej tożsamości oraz stanowią podstawę identyfikacji jednostki. Zachowanie oryginalnej pisowni imion i nazwisk jest bardzo istotną praktyką, ponieważ pomaga zachować poczucie tożsamości i przynależności do określonej kultury oraz dziedzictwa kulturowego. Niezwykle ważne jest, aby zdawać sobie sprawę, że imiona i nazwiska są bardzo istotne, ze względu na ich głębokie znaczenie kulturowe i historyczne. Przykładowo imię lub nazwisko może być związane z określoną grupą etniczną lub regionem lub może być symbolem przekazywanym z pokolenia na pokolenie. Nazwiska dają nam również poczucie tego, kim jesteśmy, społeczności, do których należymy i pomagają odnaleźć nasze miejsce w świecie. Co więcej, poprawna pisownia czyjegoś imienia i nazwiska jest ważnym aspektem okazywania szacunku wobec tej osoby.

Od 1 maja 2022 roku do 27 kwietnia 2023 roku do Urzędu Stanu Cywilnego m. Wilna wpłynęły aż 222 wnioski o zmianę imienia i nazwiska ze względu na przynależność narodową. Niemniej jednak, stoimy na stanowisku, że powyższych wniosków mogłoby być znacznie więcej.