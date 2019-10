Procedura budżetowa spowalnia śledztwo w sprawie Rozowej

vdu

Tłumaczył, że śledztwo przerywają obecnie kwestie planowania budżetu na przyszły rok, dlatego będzie wystosowana prośba do Sejmu, by przedłużyć dochodzenie. Na razie komitet jest zobowiązany ostatecznie zbadać relacje Iriny Rozovej z rosyjskimi dyplomatami do 1 grudnia.

Gaižauskas zaznacza, że nie wiadomo jeszcze, o ile mógłby zostać przedłużony ten termin. Dzisiaj były kontynuowane przesłuchania funkcjonariuszy Departamentu Bezpieczeńśtwa Baństwa. Analizowane były informacje VSD na temat kontaktów Rozowej z Rosjanami gromadzone od 2008 roku do dnia dzisiejszego.

W czasie spotkań z rosyjskimi dyplomatami Rozowa miała z nimi omawiać kwestie finansowania Aliansu Rosjan czy utworzenia z AWPL wspólnego tworu politycznego reprezentującego mniejszości narodowe. Posłanka zataiła informacje o swoich spotkaniach z rosyjskimi dyplomatami, wskutek czego nie otrzymała zezwolenia na dostęp do niejawnych dokumentów. Raport VSD wskazuje ze między innymi, że w 2012 r. Rozowa umawiała się na spotkania z rosyjskimi dyplomatami na temat programu wyborczego i możliwych wyników wyborów.

Prowadziła też z nimi dyskusje, w czasie których omawiała możliwości utworzenia przez Alians Rosjan wspólnego związku politycznego mniejszości narodowych z AWPL-ZChR. Dyskutowała też o inicjatywach dotyczących możliwości przystąpienia do Związku Rosjan Litwy.