Próbny egzamin z matematyki

We wtorek i środę maturzyści z całej Litwy, którzy zdecydowali się przystąpić do państwowego egzaminu maturalnego z matematyki, będą mogli sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności z matematyki. Agencja Edukacji Narodowej organizuje elektroniczny test samooceny osiągnięć z matematyki. Do wzięcia udziału w próbnym teście zostało zaproszonych 16520 absolwentów.