Priorytety koalicji rządzącej: oświata, podwójne obywatelstwo, pisownia nazwisk

Wśród działań priorytetowych wskazano również transformację gospodarki, „zielony” kurs, polepszenie jakości i dostępności usług medycznych, wzmocnienie samodzielności samorządów, jakościową i efektywną administrację publiczną.

Jako pierwszorzędne zadanie najbliższego okresu zostało wskazane opanowanie sytuacji epidemiologicznej, dokonanie przeglądu inwestycji na 2021 rok oraz przygotowania do referendum w sprawie podwójnego obywatelstwa.

Osobny paragraf umowy zawiera działania, co do których istnieje różnica zdań partnerów. Chodzi o działania, związane z dekomunizacją przestrzeni publicznej, uprawomocnieniem pisowni nazwisk w alfabecie łacińskim na czołowej stronie dokumentu, ratyfikację Konwencji Stambulskiej, dekryminalizacją posiadania niewielkiej ilości narkotyków, możliwością kandydowania do Sejmu od 21. roku życia.

Centro-prawicową koalicję rządzącą po wyborach tworzą trzy partie: konserwatyści, Ruch Liberałów i Partia Wolności.