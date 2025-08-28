Prezydium LSDP zatwierdza zmiany w gabinecie: odchodzi Rimantas Šadžius

Poinformowała o tym wyznaczona na premier Ingа Ruginienė, podkreślając, że szef rządu musi samodzielnie dobrać kluczowych współpracowników.

„Historycznie tak się składa, że każdy premier wchodząc do rządu wybiera swoją prawą rękę, a minister finansów właśnie nią jest. Gintautas Paluckas wybrał swoją, ja także chciałam mieć własny, samodzielny wybór – i tak uczyniłam” – powiedziała Ruginienė.

Szef LSDP Mindaugas Sinkevičius zaznaczył, że zmiana nie jest oceną pracy dotychczasowego ministra.

„Nie mamy żadnych zastrzeżeń do kompetencji, profesjonalizmu ani doświadczenia Rimantasa Šadžiusa. Jednak – zgodnie z klasycznym modelem – premier formuje własny zespół. Ufamy jej decyzjom” – stwierdził.

Kolejne roszady obejmą Ministerstwo Transportu – Eugenijusa Sabu­tisa ma zastąpić jego wiceminister Juras Taminskas – oraz kulturę: w miejsce Šarūnasa Biručisa LSDP proponuje szefową sejmowego Komitetu Edukacji i Nauki, Vaidę Aleknavičienė. Zmiana czeka też resort opieki społecznej i pracy, ponieważ dotychczasowa minister Inga Ruginienė objęła funkcję premiera. Na jej następczynię partia wskazuje wiceprzewodniczącą sejmowego Komitetu Spraw Społecznych, Jūratė Zailskienė.