Prezydent życzy Šimonytė powodzenia na stanowisku szefa rządu

„Pogratulowałem Związkowi Ojczyzny – Litewskim Chrześcijańskim Demokratom zwycięstwa w wyborach, co do którego nie ma wątpliwości. Ponieważ partia ta przedstawiła swoją kandydatkę na premiera – Ingridę Šimonytė, myślę, że jest całkowicie logiczne życzyć Ingridzie Šimonytė sukcesów na stanowisku premiera. Do tego czasu trzeba jednak wykonać wszystkie niezbędne prace związane z utworzeniem koalicji i podziałem tek ministerialnych – powiedział G. Nausėda po spotkaniach z partiami w poniedziałek.

G.Nausėda wskazał również, jakie wymagania ma wobec przyszłego gabinetu ministrów. „Moje kryteria wobec ministrów są bardzo jasne: doświadczenie, wola polityczna i umiejętność dokonania zmian w czasie kadencji” – powiedział prezydent.

Prezydent Gitanas Nausėda spotkał się dzisiaj również z premierem Sauliusem Skvernelisem, z którym omówił sytuację epidemiologiczną w kraju. Po spotkaniu z politykami prezydent odniósł wrażenie, że ekipa rządząca zapomniała o bataliach wyborczych i jest zdeterminowana do konstruktywnej pracy.