Prezydent zwołuje spotkanie międzyinstytucjonalne w sprawie zagrożenia balonami przemytniczymi

Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta, podczas spotkania omówione zostaną konkretne środki oraz propozycje ustawodawcze, mające na celu przeciwdziałanie zagrożeniom dla litewskiego bezpieczeństwa lotniczego wynikającym z działań Białorusi.

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu czterokrotnie zamknięto lotniska w Litwie z powodu balonów meteorologicznych wykorzystywanych do przemytu papierosów, które startowały z Białorusi. W wyniku tych incydentów zakłócono ponad 140 lotów i utrudniono podróże ponad 20 tysiącom pasażerów.

Z powodu zagrożenia ze strony kontrabandowych balonów, przejścia graniczne w Solecznikach i Miednikach zostały zamknięte na czas nieokreślony.

Według premier Ingi Ruginienė, od poniedziałku wojsko podjęło „wszystkie środki, w tym także kinetyczne”, aby zestrzeliwać balony, a rząd w tym tygodniu rozważy nowelizację kodeksu karnego, która wprowadzi karę pozbawienia wolności za przemyt.

Litwa planuje również konsultacje z sojusznikami w sprawie zagrożeń związanych z balonami, a MSZ zostało zobowiązane do uzgodnienia dodatkowego pakietu sankcji wobec Białorusi.