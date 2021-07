Prezydent: „źle dzielimy nasz tort dobrobytu”

Na konferencji prasowej na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego Gitanas Nausėda stwierdził, że został osiągnięty cel zaszczepienia 70 proc. mieszkańców do połowy lata, który ustanowił w styczniu. Prezydent twierdzi, że chodziło mu o to, że do połowy lata na Litwę zostanie dostarczona odpowiednia liczba szczepionek, aby ten cel osiągnąć.

Według prezydenta do 12 lipca na Litwę dotarło ponad 3 mln. dawek szczepionki i to powinno to wystarczyć to na pełne szczepienie 70 proc. dorosłej populacji kraju i dlatego uważa ten cel za osiągnięty.



Jednocześnie prezydent skrytykował Ministerstwo Zdrowia, mówiąc, że szczepionka jest leży w lodówkach, a ministerstwo nie ma żądnego planu zachęcania ludzi do szczepień. Przypomniał, że co najmniej jedną dawką szczepionki zastało szczepione 55 proc. mieszkańców Litwy, co na tle innych krajów nie jest dobrą statystyką.



„Niestety brakuje mi wysiłków i działań Ministerstwa Zdrowia w promowaniu szczepień. Odnosi się wrażenie, że po prostu nie ma planu działania, bez względu na to, czy byłby to 130-punktowy, czy też 5-punktowy plan promowania szczepień. Wszystkie możliwości są w rękach Ministerstwa Zdrowia”- powiedział G. Nausėda.



Jako jedną ze swoich dobrych inicjatyw głowa państwa wymienił powołanie rady 27 niezależnych ekspertów w dziedzinie zdrowia, która zebrała się łącznie na 15 posiedzeniach. Według niego, Rada Ekspertów ds. Zdrowia udowdniła korzyści płynące z rekomendacji naukowych oraz ułatwiła przekazanie władzy po zmianie większości parlamentarnej na początku drugiej fali pandemii.

Oprócz walki z pandemią G. Nausėda wyróżnił wsparcie dla biznesu. Według niego litewska gospodarka sprostała wyzwaniom pandemii prawdopodobnie najlepiej na świecie. Prezydent stwierdził, że z jego inicjatywy w 2020 roku wsparcie państwa dla biznesu i mieszkańców wzrosło o 260 mln. euro – 100 milionów euro przeznaczono na mikroprzedsiębiorstwa, a około 35 000 małych przedsiębiorstw otrzymało bezzwrotne dotacje.

Prezydent mówił też przeznaczeniu 77 mln. euro na każdą rodzinę z dziećmi, o 84 mln euro dla najniżej zarabiających i o zwiększeniu dochodów wolnych od podatku z 350 euro do 400 euro. Jednocześnie podkreślił, że po uchwaleniu z jego inicjatywy zmian w ustawie, emerytury rosły szybciej niż dochody gospodarstw domowych. Od 2019 roku średnia emerytura wzrosła o prawie 70 euro, z 345 EUR do 414 euro.

G. Nausėda mówił także o wykluczeniu społecznym i stwierdził, że obecny podział środków w kraju nie jest sprawiedliwy.

„Ograniczanie wykluczenia jest dla mnie równie ważnym zadaniem. Wzmacnia to państwo, wzmacnia nie od zewnątrz, ale od wewnątrz. Wzmacnia zrównoważony wzrost” – mówił prezydent

„Zwykli Litwini nie powinni już czekać na wpół głodni, aż upieczemy większy tort. Słyszę tę dyskusję o torcie – czy trzeba go jeszcze piec, czy już można się nim podzielić – od czasu odzyskania niepodległości (…). „Bądźmy otwarci: w tej chwili źle go dzielimy, pozwalamy na istnienie szarej strefy, nie likwidujemy nieuzasadnionych dochodów i wyjątków podatkowych” – powiedział prezydent. Według niego, pod względem produktu krajowego brutto (PKB) na mieszkańca, Litwa praktycznie już wyprzedziła Portugalię i prawie dogoniła Hiszpanię oraz inne kraje należące do Unii Europejskiej.

G.Nausėda mówił także o swoich osiągnięciach w polityce zagranicznej. Stwierdził, że dziś Litwa jest ważnym i aktywnym członkiem Unii Europejskiej, którego głos jest wyraźnie słyszalny przy podejmowaniu najważniejszych decyzji.

Zdaniem prezydenta udane negocjacje w sprawie wieloletniego budżetu UE pozwoliły uzgodnić rekordowe środki unijne dla Litwy na lata 2021–2027. 14,5 miliarda euro trafi do naszego kraju na reformy i tworzenie wysokiej wartości dodaeją.

Głowa państwa nazwała rok 2020 rokiem przełomu na Białorusi. G. Nausėda zapewnił, że z jego inicjatywy UE kształtuje politykę wobec tego kraju – działania takie jak wspieranie dążeń społeczeństwa Białorusi do demokracji i wolności, nietolerowania łamania praw człowieka, karanie reżimu za prześladowania społeczeństwa.

Ponadto, zdaniem prezydenta, strategiczne partnerstwo z Polską zostało dodatkowo wzmocnione, gdy przywódcy Litwy i Polski w Wilnie podpisali deklarację o utworzeniu Rady Prezydentów. G.Nausėda wspomniał też, że we wrześniu ubiegłego roku, po prawie dwóch dekadach przerwy, na Litwę przybył prezydent Francji. Podczas wizyty Emmanuela Macrona podpisano protokół ustaleń między Francją i Litwą w sprawie współpracy w zakresie zrównoważonego finansowania w usługach finansowych i technologii finansowych.

Szef państwa zaznaczył, że został osiągnięty cel zorganizowania w Wilnie szczytu NATO. Taki szczyt odbędzie się w 2023 roku. Prezydent wspomniał także i o tym, że Europa uznała, iż elektrownia atomowa w Ostrowcu na Białorusi jest elektrownią niebezpieczną, niespełniającą europejskich standardów. Według niego, z inicjatywy Litwy przywódcy krajów UE potwierdzili to w trzech rezolucjach Rady Europejskiej w październiku i grudniu ubiegłego roku i zgodzili się na szukanie środków zapobiegających dostawom energii elektrycznej z elektrowni jądrowych państw trzecich, które nie spełniają poziomu bezpieczeństwa UE.

Gitanas Nausėda został zaprzysiężony na prezydenta 12 lipca 2019 roku