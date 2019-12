vdu

Próg wyborczy to minimalny procent poparcia wyborców uprawniający partię lub komitet wyborczy do uczestniczenia w rozdziale mandatów. Obecnie wynosi on 5 proc. dla partii oraz 7 proc. dla ugrupowań startujących w bloku (koalicji).

Wcześniej prezydent wyraził poparcie dla pomysłu obniżenia progu wyborczego odpowiednio do 4 i 6 proc.

Sejm przyjął ustawę o obniżeniu progu wyborczego 10 grudnia.