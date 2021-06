Prezydent wzywa do przeprowadzenia referendów w kluczowych kwestiach, wzrostu nakładów na obronę i walkę z energią z Ostrowca

We wtorek prezydent Gitanas Nausėda przedstawił swój, coroczny raport o stanie państwa. Prezydent zaapelował w nim o przeprowadzenie referendów w kluczowych kwestiach życia państwa i ułatwienie obywatelom tego kraju warunków ich przeprowadzenia. Prezydent jest także za bezpośrednimi wyborami merów i obniżenie poprzeczki biernego prawa wyborczego z 25 do 21 lat. G. Nausėda zaapelował do rządu, aby nie „opuszczał rąk” w kwestii importu energii elektrycznej produkowanej w elektrowni atomowej w Ostrowcu na Białorusi. Potępił też „dyktatorów, którzy naoglądali się filmów akcji”, jednocześnie wezwał do zwiększenia wydatków na cele obronne do 2,5 proc. PKB. Stwierdził także, że związki między nauką a biznesem są nadal naszą piętą achillesową. Wezwal także rządzących do przeprowadzenia ważnych reform, gdyż „okienko reform” za chwilę się zamknie.