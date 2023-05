Prezydent widzi 2 drogi wyjścia z kryzysu: przedterminowe wybory lub rekonstrukcja rządu

Zdaniem prezydenta, przedterminowych wyborów „nie należy wykluczać jako alternatywy”, choć istnieją wątpliwości, czy Sejm za tym zagłosuje.

„Myślę, że nie powinna to być a priori odrzucona alternatywa rozwiązania sytuacji politycznej, w której się znaleźliśmy, po części z własnej winy i nie do końca przemyślanych wypowiedzi niektórych polityków. Ale nie ma sytuacji bez wyjścia” – powiedział G. Nausėda.

Szef kraju zaznaczył, że zarówno pomysł przedterminowych wyborów, jak i ponowne uruchomienie lub rekonstrukcja rządu są możliwymi alternatywami.

Prezydent zapewnił też, że w związku ze zbliżającym się lipcowym szczytem w Wilnie partnerzy NATO są świadomi sytuacji politycznej, ale „tak naprawdę nie trzeba dramatyzować ani ich reakcji, ani samej sytuacji”, bo impreza jest już przygotowana.

W ubiegłym tygodniu rządzący konserwatyści zarejestrowali projekt uchwały w sprawie przedterminowych wyborów do Sejmu 10 września.

Taką decyzję podjęło prezydium Związku Ojczyzny-Litewskich Chrześcijańskich Demokratów w odpowiedzi na medialne śledztwa dotyczące możliwego nadużycia świadczeń przyznawanych politykom samorządowym.

Publicysta Andrius Tapinas poinformował, że niektórzy miejscy politycy maksymalnie wykorzystali dostępne kwoty, mimo że w czasie pandemii ruch i inne działania były poważnie ograniczone, tankowali benzynę płacąc różnymi kartami bankowymi, w różnych miastach prawie w tym samym czasie.

Liberałowie i Partia Wolności są obecnie sceptycznie nastawieni do ogłoszenia przedterminowych wyborów, nie ma co do tego zgody w szeregach konswerwatystów, a większość opozycji stwierdziła, że ​​popiera pomysł przedterminowe wybory.

Premier Ingrida Šimonytė zapowiedziała, że ​​złoży dymisję, jeśli przedterminowe wybory nie zostaną zatwierdzone.

Zwyczajne wybory do Sejmu powinny odbyć się jesienią przyszłego roku.