Prezydent weźmie udział w pogrzebie papieża emeryta Benedykta XVI

Prezydent Gitanas Nausėda weźmie udział w pogrzebie papieża Benedykta XVI w Bazylice św. Piotra w Watykanie. Po złożeniu hołdu zmarłemu i wpisaniu się do księgi kondolencyjnej we wtorek w Nuncjaturze Apostolskiej w Wilnie, prezydent powiedział, że śmierć Benedykta XVI to wielka strata dla Kościoła i wszystkich wierzących.