„Widzimy, że Izrael sprzeciwia się temu, aby dzisiaj ta alternatywa była akceptowana przez Izrael. Czy będzie to miało sens jutro, to duże pytanie. Można rozwiązać tę kwestię w sposób, jak to określić, ultimatywny lub forsowany, poprzez uznanie Państwa Palestyny, ale to raczej nie przyniesie natychmiastowego pokoju w regionie” – powiedział prezydent Litwy w komentarzu przekazanym przez Kancelarię Prezydenta. „Dlatego Litwa szczerze stwierdza, że to, co dzieje się w Gazie, jest nieakceptowalne, i że za to Izrael ponosi dużą odpowiedzialność. Jednak uznanie Palestyny dzisiaj nie wydaje się dla nas gwarancją pokoju” – dodał.

Prezydent podkreślił, że większość państw zgadza się, iż długoterminowo alternatywa dwóch państw jest prawdopodobnie jedyną możliwą opcją.

„Oczywiście, tylko przy wzajemnym uznaniu obu państw i poszanowaniu ich suwerenności. Dziś, niestety, to nie jest rzeczywistość” – powiedział G. Nausėda.

Mimo to, prezydent zauważył, że dostrzega odpowiedzialność Izraela za „straszną sytuację humanitarną” w Strefie Gazy.

„Nie można tego ignorować, nie można zamykać oczu na to, co się dzieje. Jak również nie można zamykać oczu na inne działania związane z szybkim osiedlaniem się i próbami umocnienia obecności na Zachodnim Brzegu” – dodał prezydent.

Redakcja ZW.LT przypomina, że prezydent Francji Emmanuel Macron w poniedziałek podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ oficjalnie uznał Palestynę za państwo.

Podczas szczytu, w którym nie wzięli udział Izrael ani Stany Zjednoczone, E. Macron zaapelował o zakończenie wojny i zapewnienie pokoju w Strefie Gazy.

Tego samego dnia Palestynę uznały Monaco, Belgia, Andora, Malta i Luksemburg, a w niedzielę Wielka Brytania, Kanada, Australia i Portugalia, co wywiera nacisk dyplomatyczny na Izrael, który kontynuuje wojnę w Gazie.

Obecnie 75% krajów członkowskich ONZ uznaje Państwo Palestyny. W zeszłym roku Palestynę uznały Hiszpania, Irlandia i Norwegia, a Szwecja uczyniła to już ponad dekadę temu.