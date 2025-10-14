Prezydent: sprawa ochrony Cichanouskiej „nadmiernie zdramatyzowana”

„Widzę, że z tego zagadnienia nieustannie rąbie się polityczne drwa. (…) Nasze służby bardzo odpowiedzialnie oceniły poziom zagrożenia i sytuację bezpieczeństwa pani Cichanouskiej oraz jej zespołu” – powiedział Nausėda.

Dodał, że bezpieczeństwo opozycjonistki „zmieniło się na lepsze”, dlatego zalecono zmianę reżimu ochrony, a nie rezygnację z niej.

„Szkoda, że wyciągnięto z tego daleko idące polityczne wnioski, najwyraźniej po to, by sprawę zdramatyzować” – stwierdził prezydent.

Zapewnił jednocześnie, że „pani Cichanouska i jej zespół są wciąż pożądani i oczekiwani na Litwie”, a państwo pozostaje gotowe udzielać schronienia osobom prześladowanym.

Decyzje jeszcze nieostateczne

Jak informowała prezydencka doradczyni ds. polityki zagranicznej Asta Skaisgirytė, ostateczne decyzje co do poziomu ochrony Cichanouskiej jeszcze nie zapadły. Według niej Nausėda podtrzymuje stanowisko, że opozycjonistka powinna być nadal chroniona, natomiast poziom i metody powinny określić właściwe służby.

Na czym polega zmiana

Na początku października obniżono poziom ochrony Cichanouskiej oraz jej biura. Zamiast Służby Ochrony Kierownictwa Państwa (Vadovybės apsaugos tarnyba, VAT) zabezpieczenie ma realizować Litewskie Biuro Policji Kryminalnej. Zmiany oznaczają, że dom i biuro opozycjonistki pozostają chronione, jednak Cichanouska straciła osobistą ochronę na Litwie i za granicą.

Spór o motywy

Zwolennicy obniżenia reżimu ochrony przekonują, że kroki te są odpowiedzią na aktualny poziom zagrożenia i wynikają z przyczyn technicznych. Krytycy podejrzewają polityczne tło decyzji i ostrzegają, że może ona umniejszać status liderki białoruskiej opozycji.

Biuro Cichanouskiej zapowiada kontynuację działalności mimo zmian, choć w fizycznych pomieszczeniach na razie pracuje tylko część zespołu. Według współpracowników, po litewskich decyzjach odnotowano wzrost liczby gróźb.