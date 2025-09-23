Prezydent: socjaldemokraci przejmują kręgosłup bezpieczeństwa narodowego

„Socjaldemokraci podjęli taką decyzję, która, oczywiście, wiąże się z pewnymi konsekwencjami, i mam nadzieję, że sektory, które teraz są w gestii socjaldemokratów, pozwolą tej partii nie tylko mówić o wzroście dobrobytu, ale także utrzymać bardzo ważny kręgosłup bezpieczeństwa narodowego” – powiedział prezydent Litwy, Gitanas Nausėda w wywiadzie dla LRT.

W ten sposób skomentował decyzję partnerów koalicyjnych o przeglądzie wcześniej podzielonych obszarów odpowiedzialności.

Partia „Świt nad Niemnem”, rezygnując z pozostawienia na stanowisku ministra energetyki Žygimantasa Vaičiūnasa, przejęła od socjaldemokratów Ministerstwo Kultury w zamian za Ministerstwo Energetyki.

Według prezydenta, dzisiaj, jak nigdy dotąd, ważne jest, aby energetyka, polityka zagraniczna i system obrony narodowej działały „jak zgrany zegar” i rzeczywiście zapewniały ludziom na Litwie to, co najważniejsze – bezpieczeństwo oraz poczucie bezpieczeństwa w społeczeństwie.

„Sektor energetyczny jest bardzo ważny, powinien nim kierować zaufany człowiek” – stwierdził Nausėda. „Litwa dokonała ogromnych inwestycji w sektorze energetycznym, zarówno ze środków krajowych, jak i z pomocą Unii Europejskiej. Celem tych inwestycji było jedno: zapewnienie energetycznej niezależności Litwy. Byłoby ogromnie nieodpowiedzialne, gdybyśmy wszystkie te inwestycje zmarnowali, gdyby ministrem energetyki został ktoś, w kogo nie mamy podstaw do zaufania lub którego zdolności do obrony interesu publicznego oraz przestrzegania zasad odpowiedzialnego zarządzania są wątpliwe” – podkreślił prezydent.

Według prezydenta, Ž. Vaičiūnas jest doskonałym specjalistą, którego imię zostało ugruntowane przez wieloletnią działalność.

„Dlatego uważam, że sama partia socjaldemokratyczna, która deleguje pana Vaičiūnasa na stanowisko ministra energii, na tym zyska” – dodał prezydent.

Prezydent odrzucił w ubiegłym tygodniu kandydaturę prawnika Mindaugasa Jablonskisa na ministra energetyki, zgłoszoną przez „aušriečių”, ponieważ nie był pewien, czy priorytetem dla niego będzie interes publiczny.

Po tym, jak proces formowania rządu utknął w martwym punkcie, partnerzy koalicyjni zgodzili się na zmianę obszarów odpowiedzialności.

Redakcja ZW.LT przypomina, że nowy rząd jest formowany po rezygnacji premiera Gintautasa Paluckasa. Powstała również nowa koalicja rządząca, składająca się z Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej, „Świtu nad Niemnem” oraz frakcji „chłopów” z AWPL-ZChR. W Sejmie koalicja ta dysponuje 82 deputowanymi.