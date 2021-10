Prezydent RP z Małżonką rozpoczynają wizytę na Litwie

– Prezydenci Andrzej Duda i Gitanas Nausėda wzmocnili znakomitą tendencję w stosunkach polsko-litewskich. Na Litwie Polska jest uważana za bardzo wiarygodnego sojusznika; również my cenimy Litwę i widzimy, jak wiele zrobiła dla naszych spraw – mówił Jakub Kumoch.

Prezydent Andrzej Duda spotka się dziś z Prezydentem Litwy Gitanasem Nausėdą, odbędzie się także pierwsze posiedzenie Rady Prezydentów Polski i Litwy z udziałem przedstawicieli ministerstw obrony i spraw zagranicznych obu krajów. Andrzej Duda spotka się także z Premier Litwy Ingridą Šimonytė i przewodniczącą litewskiego Sejmu Viktoriją Čmilytė-Nielsen, weźmie także udział w uroczystym posiedzeniu litewskiego sejmu z okazji 230-lecia Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów.

Jak zapowiedział minister, podczas spotkania prezydentów zostaną poruszone kwestie gospodarcze i polityczne; ważnym tematem rozmów ma być również bezpieczeństwo, gdyż oba kraje znajdują się w tym momencie w sytuacji ataku hybrydowego ze strony reżimu Łukaszenki. Oba kraje bardzo mocno rozwijają współpracę w ramach NATO i są zaufanymi sojusznikami.

Obaj prezydenci wystąpią przed litewskim Sejmem. – To będzie historyczny moment: Prezydent Duda podkreśli braterstwo dwóch narodów; powie wyraźnie, że mówimy o narodach, które się wzajemnie niemalże przenikają i uzupełniają, które dały sobie przez ponad 600 lat wspólnej historii to, co najlepsze, o narodach, które są sobie bliskie jak mało które – zapowiedział Jakub Kumoch.

Prezydent odwiedzi także miejsca związane z polska historią, m.in. cmentarz na Rossie, gdzie odda hołd marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, którego serce jest tam pochowane, a także kwatery powstańców styczniowych.