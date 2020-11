Prezydent RP: Polacy i Litwini coraz bardziej utrwalają poczucie wspólnoty

„Bardzo się cieszę, że Polacy i Litwini mają poczucie historycznej jedności, a w ciągu ostatniego roku to poczucie umocniło się coraz bardziej. Mogę śmiało powiedzieć, że jest to powód do wielkiej satysfakcji” – powiedział we wtorek Duda.

Prezydent podkreślił, że Polacy i Litwini, którzy kilka wieków temu tworzyli wspólne państwo, „ze względu na swoją wielką wspólną historię też mają wielką przyszłość”.

„Unia Lubelska nie jest eksponatem muzealnym, a zwierciadłem, w którym widzimy przedstawicieli nowoczesnej integracji europejskiej. To wspaniały przykład pomyślnego stworzenia wspólnej politycznej wspólnoty wolnych i równych narodów, które zaprzyjaźniły się, chcą żyć razem w przyjaźni, wspólnie budować swoją przyszłość” – powiedział polski prezydent.