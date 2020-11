Prezydent RP bronił weta w sprawie budżetu UE: nie zgadzamy się z dyktatem

„Nie można wprowadzić żadnych elementów, które nie są zapisane w Traktacie UE. Nie może być ocen, które nie są oparte na traktacie unijnym” – powiedział polski prezydent na konferencji prasowej.

„Nie zgadzamy się z dyktatem. Wszystkie państwa muszą mieć równy status, musimy mówić o jasnych kryteriach, na podstawie których będą oceniane państwa” – dodał.

Warszawa i Budapeszt nie zgadzają się, że wypłata środków unijnych powinna być powiązana z zobowiązaniem państw członkowskich do poszanowania praworządności i demokracji.

Zdaniem Andrzeja Dudy, takie powiązanie szkodzi nie tylko interesom Polski.

„Uważamy, że leży to nie tylko w interesie Polski, ale także w interesie innych krajów europejskich. Prowadzi to do sytuacji, która może potencjalnie doprowadzić do hegemonii wśród silniejszych krajów UE w stosunku do słabszych” – skomentował.

„Zasady muszą być takie same dla wszystkich. Nie można ich formułować w taki sposób, aby ustąpiły miejsca działaniom naruszającym suwerenność lub honor innego kraju” – dodał polski prezydent.

Tymczasem Nausėda zapewnia, że kraje Unii Europejskiej muszą zasiąść przy stole negocjacyjnym i wspólnie znaleźć wyjście z obecnej sytuacji.